Wszy łonowe to inaczej mendy. Są mniejsze od głowowych (ich średnia wielkość to 1,2 mm). Do zakażenia nimi dochodzi zazwyczaj podczas kontaktów seksualnych, ale nie tylko. Złapać je można używając wspólnych ręczników z osobą zarażoną lub śpiąc z nią w jednym łóżku (w ten sposób na przykład dzieci zarażają się wszami łonowymi od rodziców). Pasożyty te najczęściej bytują we włosach łonowych. Mogą żerować również pod pachą, na nogach, a u dzieci najczęściej znajduje się je w brwiach i rzęsach. Objawy, jakie wywołują wszy łonowe, są bardzo dokuczliwe. Warto wiedzieć, jak je rozpoznać i jak wyleczyć, by problem nie nawracał.

Wszy łonowe - objawy

Objawów, jakie wywołuje wesz łonowa, nie sposób zlekceważyć. Pojawiają się:

uporczywe swędzenie w okolicach intymnych, brzucha, ud. Dolegliwości te nasilają się nocą. Jeśli nie powstrzymamy się od drapania, na skórze powstaną ranki

bladoniebieskie plamki - świadczą one o ukąszeniach. Zwykle pojawiają się kilka dni od momentu zarażenia

- świadczą one o ukąszeniach. Zwykle pojawiają się kilka dni od momentu zarażenia stan podgorączkowy

pasożyty na skórze - można je dostrzec, używając szkła powiększającego - są maleńkie o czarno żółtym zabarwieniu (naprawdę trudno je dostrzec)

Wszy łonowe - leczenie

Leczenie wszy łonowych nie jest trudne, trzeba jednak zdać się na profesjonalne środki (nie pomoże częste kąpanie się ani samo zgolenie włosów - jaja są tak blisko skóry, że nie da się ich usunąć maszynką). Jeśli uda ci się natychmiast po rozpoznaniu wszawicy dostać do lekarza (dermatologa lub ginekologa), zdaj się na przepisane przez niego leki. Jeśli natomiast na wizytę musisz czekać, nie zwlekaj - działa sama (wszy łonowe szybko się rozmnażają i czekanie z leczeniem grozi rozprzestrzenienie się choroby). Później na wszelki wypadek dodatkowo skonsultuj się jeszcze z lekarzem. Leczenie rozpocznij od wydepilowania okolic intymnych. Na skórę stosować możesz preparaty z permetryną. Są one dostępne w aptekach bez recepty. Dokładnie przeczytaj ulotkę i wskazówki dotyczące używania tego preparatu (szczególnie dotyczy to kobiet w ciąży). Warto również rozważyć również preparaty ziołowe, np. zawierające mieszankę nalewki z ostróżeczki z kwasem octowym. Konieczne jest także wypranie całej bielizny w wysokiej temperaturze i wyprasowanie jej oraz solidne wysprzątanie całego domu.

Wszy łonowe - zdjęcie

Wesz łonowa jest niewielka i trudno ją dostrzec gołym okiem. W powiększeniu jednak wygląda groźne, głównie ze względu na silnie rozbudowany aparat gębowy.