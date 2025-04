Uśmiech hollywoodzkiej gwiazdy to marzenie większości z nas. Zęby można wybielić na kilka sposobów – zarówno w domowych warunkach, jak i w gabinecie u stomatologa. Jednak bez względu na to, jaką metodę wybierzesz, najpierw skonsultuj się ze specjalistą. Wizyta u dentysty będzie konieczna po to, by ustalić przyczynę przebarwień oraz stan dziąseł i przyzębia. Przed kuracją warto także usunąć kamień i wyleczyć wszystkie zęby.

Co możesz stosować w domu?

Jeśli twoje zęby są zdrowe i nie cierpisz na nadwrażliwość, możesz rozpocząć rozjaśnianie. Do wyboru masz różne preparaty:

- pasty

Najtańszy i najprostszy sposób likwidujący osady na zębach. Zawarte w nich środki wybielające (np. soda, polynam) oraz ścierne sprawiają, że zęby stają się jaśniejsze o 1-2 odcienie. Nie spodziewaj się superefektów, bo stężenie substancji aktywnych w pastach jest niskie (dzięki temu są bezpieczne dla szkliwa i można je kupić bez recepty). Ostrożnie stosuj preparaty o wysokim współczynniku ścieralności (powyżej 70 RDA). Najlepiej używać ich nie dłużej niż dwa tygodnie. Potem przez jakiś czas myj zęby pastą z fluorem, żeby zremineralizować szkliwo.

Blanx Moued, Colgate Max White, Pearl Drops, Yotuel.

- nakładki i paski

Elastyczne „foremki” wypełnione żelem wybielającym. Nakłada się je na zęby na 30 minut przez 5 dni.

Paski wybielające nasączone są zwykle nadtlenkiem karbamidu. Nakleja się je 2 razy dziennie przez 7 dni, na 30 minut. Zęby będą jaśniejsze o 2 - 3 odcienie.

Blanx Whitemaker, Bia-ła Perła, Blend-a-med Whitestrips.

- kredki i pędzelki

Praktyczne aplikatory umożliwiające precyzyjne nałożenie żelu, który usuwa przebarwienia na powierzchni szkliwa i pod nim. Kupisz je w aptekach.

Rapid White Brightstick, Blanx Whitemaker.

A co zaproponuje dentysta?

Jeśli zależy ci na spektakularnym efekcie, idź do stomatologa. Może on zastosować:



- stężony nadtlenek wodoru. Stosuje się go wyłącznie pod ścisłą kontrolą lekarza. Pozwala na szybkie uzyskanie koloru jaśniejszego nawet o 8 odcieni. Preparat wybielający nanosi się na zęby, a następnie naświetla lampą polimeryzacyjną lub laserem. Zaleta: szybkie wybielenie przebarwień w krótkim czasie.

Wady: konieczność cotygodniowych wizyt u stomatologa i wysoki koszt zabiegu (od 1500 zł);



- nocne wybielanie nakładkowe. To najbezpieczniejsza metoda stosowana w gabinetach. Lekarz daje ci nakładkę z 10–15 % roztworem nadtlenku mocznika. Zakładasz ją na noc przez około dwa tygodnie.

W ten sposób rozjaśnisz zęby o 3-4 odcienie. Zabieg można powtórzyć po 3 latach (cena od 600 zł na zęby górne lub dolne);



- nadtlenek karbamidu. Najnowocześniejszy środek stosowany zarówno w gabinetach, jak i w niektórych preparatach do użytku w domu (np. Biała Perła). Możesz się spodziewać zmiany koloru o 4 odcienie.