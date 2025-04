Przyzębie

Przyzębie to zespół tkanek otaczających ząb, odpowiadających za prawidłowe funkcjonowanie, odżywianie i ochronę zęba. Przyzębie składa się z dziąsła, ozębnej, kości wyrostka zębodołowego i cementu korzeniowego - otaczają one ząb oraz mają za zadanie utrzymanie go w zębodole.

Płytka nazębna

Główną przyczyną chorób przyzębia jest płytka nazębna, zwana również płytką bakteryjną i biofilmem. Jest to bezbarwna, lepka warstwa bakterii, która odkłada się na zębach i poniżej linii dziąseł. Jeśli nie jest codziennie usuwana poprzez prawidłowe szczotkowanie i nitkowanie zębów, może prowadzić do stanów zapalnych, które są pierwszym stadium choroby dziąseł. Pozostałe czynniki ryzyka chorób przyzębia to płeć, wiek, cukrzyca, tytoń, alkohol i stres.

Choroby dziąseł i przyzębia

Choroby dziąseł i przyzębia spowodowane są infekcją bakteryjną. Wywołują ją bakterie płytki nazębnej: Porphyromonas gingivalis, Treponema denticola, Tannarella forsythia i Aggregatibacter actinomycetemcomitans. Nieleczone stany zapalne, mogą prowadzić do poważnych problemów, takich jak zapalenie ozębnej oraz trwałego uszkodzenia kości utrzymującej ząb w szczęce.

Niepokojące objawy

Skontaktuj się ze swoim dentystą, jeśli zauważysz następujące objawy:

Nadwrażliwe, spuchnięte lub zaczerwienione dziąsła

Obrzęknięte i bolące dziąsła

Krwawienie dziąseł podczas szczotkowania bądź nitkowania

Nieświeży oddech lub nieprzyjemny smak w ustach

Zęby wyglądają na dłuższe (skutek cofania się dziąseł).

Wczesne wykrycie choroby dziąseł pozwala na cofnięcie jej skutków, dlatego niezwykle istotne są regularne wizyty w gabinecie dentystycznym.

Choroby przyzębia a zdrowie ogólne

Wpływ zdrowia jamy ustnej na stan całego organizmu znany jest medycynie od wielu lat. Przewlekły stan zapalny dziąseł prowadzi do namnażania bakterii, które mogą przenikać przez uszkodzone, krwawiące dziąsła do krwiobiegu, powodując choroby innych organów. Dotychczas na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, iż istnieje związek między zapalnymi chorobami przyzębia

a niektórymi schorzeniami:

układu krążenia: miażdżycą, zawałem serca, wylewem, zatorem krwi w tętnicach czy udarem mózgu

cukrzycą

uszkodzeniem nerek

stanami zapalnymi układu oddechowego.

Ponadto, zapalenie tkanek przyzębia może zwiększać ryzyko przedwczesnego porodu i mieć związek z niską masą urodzeniową dziecka.

Higiena jamy ustnej

Jak zapobiegać, czyli prawidłowa higiena jamy ustnej – radzi dr Ewa Iwanicka-Grzegorek, ekspert Intytutu blend-a-med Oral-B

Do usunięcia płytki nazębnej nie wystarcza zwykła pasta i szczotkowanie zębów. Należy stosować się do następujących kroków:

