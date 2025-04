Burczenie w brzuchu nie budzi niepokoju, kiedy pojawia się gdy jesteśmy głodni. Kiedy jelita głośno dokazują po jedzeniu, może to być dla nas co najmniej zaskakujące. Bulgotanie na czczo to dźwięk przesuwania się powietrza w pustej przestrzeni żołądka. Mózg po otrzymaniu sygnału z układu pokarmowego pobudza perystaltykę, co ma nas skłonić do zjedzenia, a jednocześnie skutkuje burczeniem. Burczenie w brzuchu, nazwane też burczeniem w żołądku, bulgotaniem lub przelewaniem w jelitach, jest również charakterystycznym dźwiękiem powstającym podczas przesuwania się treści pokarmowej w przewodzie trawiennym. Kiedy hałasy z brzucha mogą oznaczać chorobę?

Na ogół burczenie w brzuchu po jedzeniu jest normalnym dźwiękiem świadczącym o procesie trawienia jedzenia. Przeważnie odgłosy pochodzące z brzucha świadczą o tym, że układ pokarmowy pracuje. Burczenie może pochodzić zarówno z żołądka, jak i z jelita cienkiego lub grubego. Bulgotanie może być związane z przesuwaniem się jedzenia, ze skurczami mięśni, tworzeniem się gazów czy obecnością powietrza w układzie pokarmowym. Burczenie w brzuchu po jedzeniu pojawia się na ogół wtedy, gdy pokarm z żołądka trafia do jelita cienkiego, ponieważ wtedy mięśnie układu trawiennego intensywnie pracują, aby przesuwać dalej to, co zjedliśmy.

Czasami zdarza się, że burczenie w brzuchu po jedzeniu jest bardzo nasilone i intensywne, co może oznaczać problem ze zdrowiem. Możliwe przyczyny to:

nieprawidłowe trawienie pokarmów zawierających np. laktozę, gluten, dużą ilość błonnika (nietolerancje pokarmowe lub alergie),

zawierających np. laktozę, gluten, dużą ilość błonnika (nietolerancje pokarmowe lub alergie), niektóre dodatki słodzące do żywności , np. sorbitol, mannitol, sukraloza, fruktoza,

, np. sorbitol, mannitol, sukraloza, fruktoza, popijanie jedzenia napojami gazowanymi ,

, jedzenie wzdymających produktów: kapusta, cebula, czosnek, kalafior, brukselka, brokuły, fasola,

kapusta, cebula, czosnek, kalafior, brukselka, brokuły, fasola, połykanie powietrza podczas jedzenia (kiedy śmiejemy się lub rozmawiamy przy posiłku),

(kiedy śmiejemy się lub rozmawiamy przy posiłku), nadkwasota ,

, zaburzenia czynnościowe bez określonej przyczyny,

bez określonej przyczyny, infekcja układu pokarmowego (najczęściej wtedy pojawiają się również nudności, wymioty czy biegunka),

(najczęściej wtedy pojawiają się również nudności, wymioty czy biegunka), choroba jelit , np. zapalenie uchyłków, zespół jelita drażliwego, wrzodziejące zapalenie jelita (zwykle pojawiają się dodatkowe objawy: wzdęcia, bóle brzucha, biegunki lub zaparcia)

, np. zapalenie uchyłków, zespół jelita drażliwego, wrzodziejące zapalenie jelita (zwykle pojawiają się dodatkowe objawy: wzdęcia, bóle brzucha, biegunki lub zaparcia) czynniki psychiczne: stres, depresja, lęki.

Warto pamiętać, że bardziej niż głośne bulgotanie w brzuchu powinien nas niepokoić całkowity brak szmerów w jelitach. Taki objaw wymaga dalszych badań, ponieważ może oznaczać niedrożność jelit lub inne poważne problemy ze zdrowiem.

Burczenie w brzuchu po jedzeniu samo w sobie nie jest groźne. Zaniepokoić powinny cię dodatkowe objawy, które mogą towarzyszyć nadmiernym odgłosom pochodzącym z brzucha. O poważniejszych chorobach mogą świadczyć:

biegunki,

zaparcia,

krew w kale,

bóle brzucha,

zgaga,

nudności lub wymioty,

niezamierzona utrata masy ciała,

podwyższona temperatura,

powiększenie obwodu brzucha,

bolesne ssanie w żołądku na czczo.

Jeśli dokuczają ci inne objawy, zgłoś się do lekarza pierwszego kontaktu. Być może potrzebne będą dodatkowe badania, aby znaleźć przyczynę burczenia w brzuchu po jedzeniu.

Aby dowidzieć się, jakie badania należy wykonać, by rozpoznać przyczynę burczenia w brzuchu po jedzeniu, zgłoś się do lekarza pierwszego kontaktu. Być może będziesz musiał wykonać badania takie jak:

badania krwi,

USG jamy brzusznej,

test na H. pylori – może wykryć zakażenie Helocobacter pylori predysponujące do rozwoju wrzodów trawiennych,

gastroskopia.

Skuteczne sposoby na burczenie w brzuchu mogą się różnić w zależności od przyczyny. Oto kilka metod, które pomogą zlikwidować problem przelewania się w żołądku po jedzeniu:

Unikaj pokarmów i napojów, które powodują u ciebie nadmierne burczenie w brzuchu po jedzeniu. Mogą to być produkty zawierające laktozę lub gluten.

Ogranicz produkty wzdymające.

Pij ziołowe napary. Sprawdzą się melisa, rumianek, mięta, koper włoski lub prawoślaz.

Pij regularnie letnią wodę między posiłkami.

Dodawaj do jedzenia przyprawy, które usprawnią procesy trawienia: kminek, lubczyk, owoc kopru, tymianek, estragon.

Jedz powoli, spokojnie, dokładnie przeżuwaj pokarm.

Nie przejadaj się. Obszerne posiłki są trudniejsze do strawienia.

Po posiłku zrób sobie krótki spacer, poruszaj się.

Unikaj picia gazowanych napojów oraz jedzenia produktów zawierających sztuczne słodziki.

Jeśli masz problem z jelitami, sięgaj po produkty probiotyczne.

Wypróbuj techniki relaksacyjne, np. trening autogenny Schultza, trening Jacobsona albo ćwiczenia oddechowe.

