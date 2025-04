Poronienie

Kiedy może wystąpić poronienie? Najczęściej w pierwszych dwunastu tygodniach i czasem kobieta w ogóle nie zdaje sobie wówczas sprawy, że jest w ciąży. Poronienie to zakończenie ciąży przed 22. tygodniem. Prowadzi do niego zazwyczaj nieprawidłowy rozwój zarodka, wada genetyczna płodu, a także zły wpływ niektórych leków, narkotyków, alkoholu, przyjmowanych przez matkę.

Pierwszy objaw, który powinien zaniepokoić kobietę, to krwawienie z pochwy. Powinna wtedy położyć się do łóżka i wezwać lekarza. Szybka interwencja może uratować dziecko, tym bardziej jeśli krwawienie nie jest bolesne i obfite. Czasem może wystąpić obfite krwawienie, połączone z bólem brzucha.

To może oznaczać poronienie. Sztucznym poronieniem bywa nazywana aborcja, gdy lekarz, z przyczyn medycznych, musi doprowadzić do zakończenia ciąży.

Niska masa dziecka

Kobieta w ciąży powinna zwracać uwagę na swój styl życia, musi wiedzieć, że palenie papierosów, picie alkoholu, a nawet niewłaściwe odżywianie mogą doprowadzić do niskiej masy urodzeniowej dziecka, co wiąże się czasem z utrudnieniami w jego zdrowym rozwoju.

Przyczyną niskiej wagi dziecka może być także niewydolność łożyska.

Jeżeli wyniki badań ciężarnej sugerują, że dziecko jest małe, wówczas ciąża będzie dokładnie obserwowana, lekarz może zastosować terapię.

Jeśli dziecko nie osiąga wagi 2500 g przy porodzie, mówi się o niskiej masie urodzeniowej noworodka. Jeśli jest zdrowe, może, na szczęście, szybko dogonić swoich rówieśników.

