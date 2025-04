Czego unikać w czasie ciąży?

W czasie ciąży, a zwłaszcza podczas pierwszych miesięcy, kiedy kształtuje się organizm dziecka, kobieta powinna uważać na to, co je, pije i jakie leki przyjmuje. To bardzo ważne - w końcu to od niej zależy, czy dostarczy dziecku niezbędnych składników do rozwoju. Ciąża to wyjątkowy okres, dlatego należy na siebie uważać!