Astma to przewlekła choroba zapalna, ograniczająca wydolność dróg oddechowych poprzez niekontrolowane zwężenie oskrzeli, a także gęstej, gromadzącej się w nich wydzieliny.

Charakterystycznymi objawami astmy są:

świszczący oddech,

uporczywy kaszel (zwłaszcza rano i w nocy oraz po kontakcie z alergenem),

napady duszności,

uczucie ściskania w okolicy klatki piersiowej.

Do możliwych przyczyn wywołujących napad astmy zaliczamy m.in.:

alergie (np. na pyłki, roztocza, sierść zwierząt),

infekcje wirusowe i bakteryjne,

przewlekły stres,

wysiłek fizyczny,

palenie tytoniu,

zanieczyszczone powietrze,

pleśń.

Choć astma to choroba nieuleczalna, właściwe sposoby leczenia pozwalają cieszyć się normalnym życiem.

Największe zagrożenie dla chorego stanowią tzw. napady astmatyczne, czyli nagłe skurcze oskrzeli i oskrzelików, które charakteryzują się przede wszystkim gwałtownym pojawieniem się duszności. Astmatyk oddycha wówczas z coraz większą trudnością, czemu towarzyszą odgłosy furczenia, rzężenia i świsty. Powoduje to u chorego dodatkowo lęk, co stwarza jeszcze większe zapotrzebowanie na tlen. Tętno przyspiesza, pojawiają się trudności z mówieniem, twarz blednie, chory poci się.

W razie duszności należy trzymać się kilu zasad:

Starać się nie panikować, na ile to możliwe.

Przyjąć pozycję siedzącą lub stojącą, niewskazane jest leżenie, ponieważ to utrudnia oddychanie.

Można podpierać się łokciami, np. o stół, aby wspomóc oddychanie.

Niektórym osobom pomaga wypicie kawy. Niewielkie badanie potwierdziło, że kofeina działa korzystnie na funkcje dróg oddechowych przez kilka godzin.

Należy też rozpiąć czy poluzować ubranie chorego.

Można otworzyć okno lub włączyć nawiew.

Oczywiście w przypadku zauważenia ataku astmatycznego, należy szybko podać choremu odpowiedni lek rozszerzający oskrzela i w razie potrzeby, po chwili, podać jeszcze jedną dawkę, o ile skurcz nie przechodzi.

Jeśli nic nie pomaga, należy niezwłocznie wezwać pogotowie.

Astma wymaga leczenia. W terapii stosowane są leki: glikokortykosteroidy o działaniu przeciwzapalnym, beta-adrenomimetyki rozkurczające oskrzela, leki antyleukotrienowe, cholinolityki i inne. Niektórzy pacjenci są leczeni przy pomocy odczulania (inaczej immunoterapii swoistej).

Nieleczona lub źle leczona astma może prowadzić do zagrażających życiu nasilonych objawów, dlatego domowe sposoby na astmę mogą pełnić jedynie pomocniczą rolę w leczeniu choroby.

Do metod domowych (niekonwencjonalnych) leczenia astmy zalicza się: homeopatię, ziołolecznictwo, akupunkturę, jonizację powietrza i inne.

Nie są to jednak metody odpowiednio skuteczne i badania naukowe to potwierdzają. Ale terapeutycznie, uzupełniająco można nimi wspomagać leczenie farmaceutyczne. W nieznacznie nasilonych przypadkach choroby mogą one łagodzić objawy astmy. Należy jednak skonsultować się z lekarzem przed ich zastosowaniem. Niektóre zioła mają silne właściwości alergizujące, tak więc samodzielne ich stosowanie może być niebezpieczne.

Najpopularniejsze zioła w postaci naparów, w leczeniu objawów astmy to: babka lancetowata, lipa, macierzanka, dziewanna, tymianek, skrzyp, rumianek, ślaz, czarny bez.

Rośliny te są źródłem niezbędnych w leczeniu antyoksydantów i witamin, które wzmacniają odporność chorego, chroniąc przed infekcjami wirusowymi, zwłaszcza sezonowo w okresach największego zagrożenia infekcjami wirusowymi. Działają też rozrzedzająco na zalegającą w drogach oddechowych wydzielinę i pomagają w jej usunięciu. Inną cenną zaletą ziół jest wspomaganie flory jelitowej ważnej dla odporności organizmu.

Napary można uzupełniać miodem i owocami dla poprawienia smaku.

Przykład odwaru ziołowego to: 5 łyżek mieszanki ziołowej, którą zalewamy litrem wody, po czym podgrzewamy aż do wrzenia i utrzymujemy ją na wolnym ogniu przez ok. 15 minut. Następnie przecedzamy i pijemy ciepły odwar po 2-3 szklanki na dobę.

Aromaterapia dotyczy olejków eterycznych, które można stosować w formie masażu na skórze klatki piersiowej, ewentualnie w formie inhalacji po dodaniu kilku kropel do gorącej wody. Ten sposób może być pomocny w leczeniu stanów zapalnych oskrzeli, zmniejszaniu ilości śluzu w drogach oddechowych, w celach rozkurczowych.

Najbardziej pomocne są olejki: sosnowy, tymiankowy, lawendowy. Należy jednak pamiętać, aby przed ich zastosowaniem chory wykonał odpowiednie testy alergologiczne.

Popularnym naturalnym środkiem na astmę jest korzeń imbiru. Badania naukowe dowiodły, że potrafi być skuteczny w leczeniu bakteryjnego zakażenia dróg oddechowych i posiada silne właściwości ułatwiające oddychanie. Poza tym imbir, a raczej zawarty w nim olejek, wzmaga wydzielanie soków żołądkowych, działa odkażająco, przeciwzapalnie, a napar z imbiru wspomaga leczenie kataru.

