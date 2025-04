Jesień to szczególnie piękna i kolorowa pora roku, lecz niestety często wraz z pierwszymi jesiennymi liśćmi, spada nasze samopoczucie. Łatwo marzniemy, szybko się przeziębiamy, stawy dają o sobie znać, a infekcje pęcherza przytrafiają nam się częściej niż wiosną czy latem. Jak w domowym zaciszu poradzić sobie z drobnymi, jesiennymi dolegliwościami? Podpowiadamy!



Reklama

Fot. Depositphotos



Przemarznięcie, uczucie zimna

Gdy za oknami jesienna plucha, wcale nie trzeba być zmarzluchem, by łatwo przemoknąć lub przemarznąć. Wystarczy nieodpowiednie obuwie, zbyt cienkie okrycie wierzchnie czy brak parasola, a może się okazać, że nawet po powrocie do ciepłego mieszkania, jeszcze długo nie możemy się rozgrzać. Jak temu zaradzić? Kiedy dotrzesz do domu, przygotuj sobie gorącą herbatę, najlepiej z sokiem malinowym i/lub imbirem oraz goździkami (działają rozgrzewająco), lub zjedz ciepły posiłek. Pomocna może okazać się również ciepła kąpiel z dodatkiem aromatycznych olejków o działaniu rozgrzewającym np. cynamonowego. Możesz również spróbować wymoczyć nogi w gorącej wodzie z dodatkiem soli, a następnie założyć ciepłe skarpety i wygrzać się w łóżku.

Przygnębienie, pogorszony nastrój

Coraz krótsze dni, pochmurne dni oraz niewiele czasu spędzanego na świeżym powietrzu mogą powowodować pogorszenie samopoczucia. Dlatego warto z głową zaplanować jesienne aktywności, koniecznie wpisując w swój harmonogram spacery, nordic walking czy wyprawy w góry. Promienie słoneczne pozytywnie wpływają na nasze samopoczucie. Oprócz poprawiających humor endorfin, nazywanych "hormonami szczęścia", pod wpływem promieni słonecznych w naszych organizmach wytarzana jest również witamina D, która obok wielu innych właściwości, również pozwala walczyć ze złym samopoczuciem i depresją sezonową.

Bóle stawów

Jesienią wiele osób uskarża się na bóle mięśni i stawów. Mogą one mieć charakter tymczasowy i wynikać z okresowych przeciążeń lub nasilający się, szczególnie u osób, cierpiących na choroby przewlekłe (choroba reumatyczna, choroba zwyrodnieniowa, osteoporoza). Przy bólach stawów pomocna może okazać się domowa terapia olejkami eterycznymi. Wystarczy wymieszać dwie krople olejku lawendowego z trzema kroplami olejku rozmarynowego w jednej łyżce oleju roślinnego i tak przygotowaną mieszanką nacierać bolące miejsca kilka razy dziennie.

Problemy z pęcherzem

Wyziębienie, obniżona odporność oraz nieodpowiednia bielizna mogą przyczynić się do zapadania na nieprzyjemne dolegliwości ze strony układu moczowego. Pieczenie, szczypanie i uczucie parcia na mocz to typowe objawy zapalenia pęcherza. Aby zapobiegać, ale i łagodzić objawy warto do jesiennej diety wprowadzić żurawinę. Herbatki żurawinowe, sok z żurawiny oraz suszone owoce pomogą zapobiegać osadzaniu się chorobotwórczych bakterii na ściankach pęcherza oraz ułatawią ich wypłukiwanie.

Przeziębienia, infekcje, grypa

Reklama

Gdy pojawiają się pierwsze oznaki przeziębienia lub grypy większość z nas sięga po własne, sprawdzone metody. Skuteczne są wszelkie kuracje z wykorzystaniem czosnku i cebuli, a także domowy, gorący rosół, inhalacje z wykorzystaniem olejków eterycznych, czy popijanie herbaty z cytryną i sokiem z malin. Pomocne mogą okazać się również kąpiele np. z wykorzystaniem kilku garści suszonych kwiatów lipy.