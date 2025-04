Zawodowe choroby płuc

Niektóre zawody wymagają ciągłego kontaktu ze szkodliwymi środkami chemicznymi, gazami, toksynami, pyłami. Związki te mogą być bardzo niebezpieczne dla organizmu, szczególnie dla układu oddechowego. Długotrwałe wdychanie pyłów prowadzi do rozwoju przewlekłych schorzeń określanych mianem pylic płuc. Zalicza się je do chorób zawodowych. Często dotyczą górników, ale cierpią na nie również pracownicy zakładów garncarskich, żwirowni, fabryk włókienniczych. W zależności od rodzaju wdychanych pyłów dzieli się je na różne rodzaje. W Polsce przeważnie są to pylice azbestowe, krzemionkowe oraz węglowe.

Palenie szkodzi zdrowiu

Zawodowe narażenie na szkodliwe substancje jest również ważnym czynnikiem zwiększającym ryzyko rozwoju raka płuc. Przeważnie jednak do powstania tego nowotworu przyczynia się długotrwałe palenie tytoniu. Niekiedy na tę chorobę zapadają osoby niepalące. Może do tego dojść w wyniku współistnienia czynników genetycznych oraz biernej ekspozycji na dym tytoniowy.

Czym jest rozedma płuc?

Palenie tytoniu oraz narażenie na zanieczyszczenia środowiska przyczyniają się również do rozwoju rozedmy płucnej. W tym schorzeniu płuca tracą elastyczność w wyniku powiększenia się powietrznych przestrzeni umiejscowionych obwodowo od oskrzelików końcowych. W wyniku tej choroby pojawia się duszność, sinica oraz kaszel. Szczegółowy opis schorzenia dostępny jest w artykule:

POChP - choroba płuc i oskrzeli

Rozedma płucna i przewlekłe zapalenie oskrzeli z punktu widzenia przyczyn i przebiegu składają się na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc. Schorzenie o którym mowa nie jest uleczalne, stosowana terapia ma jedynie na celu poprawę jakości życia pacjenta oraz spowolnienie rozwoju choroby. Schorzenie objawia się przewlekłym kaszlem, odkrztuszeniem plwociny oraz narastającą dusznością.

Stany nagłe w pulmonologii

Do stanów nagłych, wymagających interwencji chirurgicznej, zaliczamy odmę opłucnową. Dochodzi do niej w wyniku przedostania się do jamy opłucnej powietrza lub innych gazów przez uszkodzenie miąższu płucnego. Nasilający się ból w klatce piersiowej i duszność to objawy, których nie wolno lekceważyć, ponieważ prawdopodobnie świadczą o wystąpieniu odmy oskrzelowej. W takim wypadku potrzebna jest niezwłocznie pomoc lekarska.

