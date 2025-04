Duszność to nic innego jak uczucie braku powietrza. Powinna cię zaniepokoić, jeśli pojawia się po nieproporcjonalnie małym wysiłku. Przy niewielkiej duszności doraźnie pomóc ci może przyjęcie pozy orthopnoe: trzeba stanąć, lekko pochylić ciało do przodu i oprzeć się rękami o jakiś przedmiot. Jeśli jednak taka sytuacja się powtórzy lub duszności się utrzymują, warto poszukać przyczyny takiego stanu.

Co z twoim sercem?

Częstą przyczyną duszności w czasie wysiłku jest choroba niedokrwienna serca, czyli tzw. wieńcówka. Istotą tego schorzenia jest zwężenie naczyń wieńcowych, które zaopatrują serce w krew. W wyniku tego mięsień sercowy nie jest wystarczająco odżywiony i natleniony, dlatego też działa słabiej: pojawiają się bóle w klatce piersiowej i właśnie duszności. W zaawansowanej chorobie występują one nawet przy niewielkim wysiłku (np. po pokonaniu kilku schodków). Chorobę niedokrwienną można podejrzewać u osób, które cierpią na miażdżycę, nadciśnienie, otyłość.

Może problemem są płuca?

Palisz? Jeśli tak, być może za dusznościami stoi przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP). U osób długo palących tytoń zniszczeniu ulegają pęcherzyki płucne, co ogranicza zdolność płuc do wymiany gazowej. W wyniku tego pojawiają się m.in. duszności nasilające się w czasie aktywności fizycznej, przewlekły kaszel, odpluwanie gęstej plwociny (szczególnie ran). Jak się ratować? Trzeba pożegnać się z nałogiem. To konieczność! W zaawansowanej chorobie obturacyjnej duszności pojawiają się nawet w czasie spoczynku, jest więc o co walczyć!

Czy to nie astma?

W przypadku tego schorzenia duszności mogą pojawić się krótko po zakończeniu aktywności i utrzymywać się nawet przez godzinę. Ratunkiem jest zastosowanie preparatu wziewnego zawierającego lek rozszerzający oskrzela. Uwaga! Astma nie jest jednak przeciwwskazaniem do uprawiania sportu. Prawidłowo leczona (lekami rozkurczającymi oskrzela, niekiedy konieczne jest też stosowanie preparatów antyalergicznych) umożliwia korzystanie niemal ze wszystkich rodzajów aktywności fizycznej.

Uwaga! Groźna zakrzepica!



Jeśli ból w klatce piersiowej i duszności pojawiają się nagle u młodej osoby, warto wziąć pod uwagę zatorowość płucną, która najczęściej jest powikłaniem zakrzepicy. Taka sytuacja może zagrażać życiu i wymaga natychmiastowej konsultacji lekarskiej!

Na czym polega przewlekła niewydolność oddechowa?