Wstydzimy się przyznać do zaparć?

Zarówno bóle brzucha jak i zaparcia stanowią powszechny i często występujący problem. Częstość występowania zaparć w zdrowej populacji Europy wynosi średnio 17,1%, w Polsce wskaźnik ten to ok. 30%. Oznacza to, że co trzecia osoba w Polsce boryka się z zaparciami!

Statystyki pokazują równocześnie, że jedynie ok. 8% Polaków zgłasza występowanie problemów z zaparciami, co pokazuje, że nadal dolegliwość ta należy do wyjątkowo wstydliwych, a mówienie o niej pozostaje w sferze społecznego tabu.

Szacuje się także, że niemal 1/4 populacji mieszkańców kuli ziemskiej cierpi z powodu bólów skurczowych brzucha, a prawie 1/3 pacjentów doświadcza bardzo silnego bólu przynajmniej raz w tygodniu.

Czemu więc tak mało mówimy o dolegliwościach, które tak często nas dotykają? Uważamy bowiem bóle brzucha za problem błahy, a zaparcia za temat wstydliwy. Tymczasem bywają one niezwykle uciążliwe. Pogarszają samopoczucie, zmniejszają radość i satysfakcję, jaką czerpiemy z codziennych aktywności oraz obniżają efektywność. Zacznijmy o nich mówić otwarcie!

