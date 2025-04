Jak zwalczyć zaparcia podczas urlopu?

Do upragnionego urlopu przygotowujemy się długo przed jego rozpoczęciem. Dalekie podróże, egzotyczna kuchnia, niczym nieograniczony harmonogram dnia. Realizujemy swoje marzenia, ale nasz organizm nie zawsze lubi tak gwałtowne zmiany w stylu życia. Nagle pojawić się mogą zaparcia. Co zrobić, by zaparcia nie zepsuły nam wypoczynku?

Dlaczego wyjazdy sprzyjają zaparciom?

Nagła zmiana środowiska, klimatu, toalety, kuchni, wody, czasu spożywanych posiłków a nawet emocje, związane z wyjazdem wpływają na pogorszenie perystaltyki jelit. Bywa, że organizm potrzebuje kilku dni, aby przywyknąć do nowych warunków, w jakich się znalazł. A przecież problemy z wypróżnianiem są ostatnią rzeczą, o której chcemy myśleć na wakacjach! Zobacz, co możesz zrobić by uniknąć tej kłopotliwej dolegliwości.

Domowe sposoby na zaparcia

Aby zwalczyć uczucie ciężkości możesz sięgnąć po domowe sposoby, np.:

suszone śliwki czy morele,

picie dużych ilości wody,

spożywanie dużych ilości błonnika.

Produkty te w naturalny sposób pobudzają perystaltykę jelit i zwalczają zaparcia. Choć naturalne metody są skuteczne, czasem bywają czasochłonne i ciężkie do zrealizowania. W takich sytuacjach przydatna może być pomoc z apteki.

Suplementy diety i leki na zaparcia

Pakując walizkę na wyjazd warto pomyśleć nie tylko o kremie z filtrem czy preparacie na komary, ale także o skutecznym środku przeciw zaparciom. Tego rodzaju preparaty bez problemu znajdziesz w aptekach.

Pamiętaj jednak, żeby bezwzględnie przestrzegać informacji podanych na ulotce i nie nadużywać środków przeczyszczających, traktując je raczej jako doraźną pomoc. Jeśli zaparcia powtarzają się lub są długotrwałe i uciążliwe, warto zastanowić się nad zmianą diety i stylu życia oraz wizycie u specjalisty.

