1. Dlaczego kobiety, które mieszkają ze sobą, mają w tym samym czasie miesiączkę?

Faktycznie często się zdarza, że kobiety mieszkające w jednym miejscu miesiączkują w podobnym czasie. W drugiej połowie XX wieku amerykańska biolog dr Martha McClintock zrealizowała szczegółowe badania poświęcone temu zagadnieniu. Zespół współpracujących z nią naukowców przeprowadził eksperymenty z udziałem kobiet osadzonych w zakładzie karnym oraz studentek mieszkających w akademiku. W ich wyniku badacze doszli do wniosku, że wpływ na zsynchronizowanie cyklu miesięcznego ma zapach wydzielany przez kobiece ciało, a konkretnie jeden z lotnych feromonów.

Ale to – jak wynika z analiz – nie jedyny czynnik decydujący o wystąpieniu zjawiska. Istotne znaczenie może mieć również kondycja fizyczna pań, ich samopoczucie, poziom stresu, a także relacje ze współlokatorkami. U mieszkających razem studentek, które się nie lubiły, miesiączki występowały w różnym momencie, zaś u kobiet darzących się sympatią cykle były zgrane w czasie. Naukowcy tłumaczyli te obserwacje tendencją organizmu do zapewnienia jak najlepszych warunków do urodzenia i wychowania potomstwa. Co ciekawe na czas, w którym występowała owulacja i miesiączka wpływ miało również posiadanie lub nieposiadanie stałego partnera. Kobiety pozostające w stałych związkach, mieszkające ze swoim mężczyzną, częściej niż ich samotne koleżanki miały regularne cykle.

2. Podobno można w jeden dzień osiwieć ze stresu, czy to możliwe?

Tak! Stres znacznie przyspiesza proces utraty barwnika we włosach. Naukowcy jednak nadal nie rozumieją mechanizmu powodującego to, że można osiwieć w ciągu kilku godzin. Jedna z hipotez wiąże tak gwałtowną zmianę koloru z wprowadzeniem do środka włosa powietrza, które przyspiesza utlenienie barwnika melaniny. Nie zawsze kolor tracą wszystkie włosy, czasami siwe staje się tylko jedno pasmo na głowie. Bywa też, że włosy, które w wyniku naturalnego procesu utraciły kolor, niespodziewanie odzyskują go z powrotem: tak dzieje się czasami u pacjentów poddanych radioterapii. Badacze próbują rozwikłać to zjawisko, ale jak dotychczas bezskutecznie.

3. Czy to prawda, że kobiety również mogą mieć wytrysk podczas orgazmu?

Tak! Najnowsze badania dowodzą, że u kobiet podczas silnej stymulacji seksualnej i orgazmu (lub w krótkim czasie po nim) dojść może do uwolnienia płynów z cewki moczowej, gruczołów przycewkowych lub pochwy, czyli ejakulacji. Choć brakuje jednoznacznych wyjaśnień odnośnie fizjologii tego zjawiska, wiele pań doświadczyło kobiecego wytrysku podczas stosunku. Niektóre badania wskazują na istnienie u kobiet struktur – gruczołów przedsionkowych mniejszych, o zbliżonym do męskiej prostaty, pochodzeniu. Płyn przez nie produkowany jest podobny do płynu wytwarzanego przez prostatę w trakcie współżycia. Możliwe, że rytmiczne skurcze towarzyszące orgazmowi powodują „wyrzucenie” wydzielin i ejakulację. Trudno jest jednak jednoznacznie stwierdzić, jaka jest geneza i funkcja kobiecego wytrysku.

4. Czy zjadanie „kóz” z nosa naprawdę wzmacnia odporność?

Rzeczywiście istnieją takie teorie podawane przez niektórych lekarzy. Twierdzą oni, że wydzielina z nosa jest naturalną szczepionką, uodparniającą organizm przeciwko atakowi wirusów i bakterii. Nie bierzmy jednak takich poglądów zbyt poważnie. Nos jest naturalnym filtrem, w którym gromadzą się zanieczyszczenia, które NIE powinny dostać się do naszego wnętrza, dlatego zostają zatrzymane w nosie i uwięzione przez śluz produkowany przez nasz układ oddechowy. Trzeba się ich pozbyć, wydmuchując starannie nos i wyrzucając chusteczkę.

5. Czy mężczyzna o długim penisie może mnie przebić podczas stosunku? I czy mogę zrobić to sama np. wibratorem?

U większości zdrowych kobiet i mężczyzn nieznaczne dysproporcje w rozmiarze narządów płciowych nie powinny się wiązać z problemami podczas współżycia. Ale w przypadku znacznych dysproporcji zbyt długi penis (powyżej 20 cm w stanie wzwodu) może uderzać w narządy znajdujące się w miednicy mniejszej, powodując ból i dyskomfort. Wówczas partnerzy muszą wykazać się większą ostrożnością i czasem zrezygnować z niektórych pozycji. Przebicie pochwy nie jest raczej możliwe, jednak gwałtowna penetracja może spowodować rozerwanie jej sklepienia i wywołać krwotok. Podczas agresywnego aktu, kiedy partnerka nie jest gotowa na przyjęcie członka, dojść może do licznych otarć, podrażnień, a nawet rozerwania krocza i ścian pochwy. Podobnie podczas masturbacji gwałtowne lub zbyt głębokie wprowadzanie wibratora do pochwy może powodować ból i skutkować powstaniem uszkodzeń.

6. Dlaczego niektóre plomby świecą w dyskotece? I co z tym zrobić?

Jest dokładnie na odwrót. To nasze naturalne zęby świecą w dyskotece, czyli pod wpływem oświetlenia ultrafioletowego zmieniają barwę na żółtozieloną. Z kolei uzupełnienia brakujących zębów starego typu, czyli akrylowe protezy i mosty, są w takim świetle czarne. Producenci nowoczesnych kompozytów zapewniają jednak, że nawet światła dyskoteki nie obnażą braków w uzębieniu, ponieważ w ich nowych produktach występuje zjawisko fluorescencji w promieniach UV.

7. Ponoć noszenie obcisłych dżinsów deformuje wargi sromowe, czy to prawda?

Nie ma badań potwierdzających taką zależność. Przerost czy asymetria warg sromowych najczęściej związane są z czynnikami genetycznymi. Mogą też wynikać z zaburzeń podczas tworzenia się zewnętrznych narządów płciowych jeszcze podczas życia płodowego. Ale nie zaleca się noszenia zbyt obcisłych spodni przez dłuższy czas z innych powodów. Mogą one bowiem powodować podrażnienie okolic intymnych, opuchnięcie i zaczerwienienie warg sromowych. Zwiększają też ich narażenie na infekcje czy stany zapalne.

8. Czy to prawda, że alergicy uczuleni na pyłki mają dłuższe rzęsy?

Nie, alergia nie wpływa na wygląd rzęs. Długie rzęsy mają za to osoby leczące się z powodu jaskry – jest to efekt uboczny działania kropli używanych podczas terapii tego schorzenia.

9. Z jakiego powodu kobiety w ciąży nie mogą jeść sera pleśniowego?

Rzeczywiście spożywanie serów pleśniowych, takich jak brie czy camembert, oraz innych przetworów z niepasteryzowanego mleka (feta, oscypki etc.) jest niewskazane w trakcie ciąży. W tego typu produktach namnażać się mogą bowiem groźne dla płodu bakterie z rodzaju listeria. Podatność na wywoływaną przez nie chorobę – listeriozę – wzrasta w przypadku kobiet w ciąży blisko 20-krotnie. O ile infekcja tego typu nie jest niebezpieczna dla dorosłego człowieka, to może mieć poważne konsekwencje dla rozwijającego się w łonie matki dziecka. Konsekwencją zakażenia bywa przedwczesny poród, wady rozwojowe płodu, a nawet obumarcie ciąży.

10. Czy rzeczywiście cienka skórka od pomidora albo papryki, może przykleić się do żołądka od wewnątrz i spowodować niestrawność?

Jeśli jemy powoli oraz żujemy kęsy, a nie połykamy duże kawały pożywienia, to nie będzie też dużych fragmentów, które mogłyby przykleić się do powierzchni żołądka lub jelit. Poza tym błona śluzowa produkuje śluz oraz enzymy które tworzą warstwę ochronną wyściełającą żołądek od środka. Natomiast ciągła perystaltyka jelit powoduje nieustanne przesuwanie się treści pokarmowej. Jak widać więc, nasz organizm jest wyposażony w dobre mechanizmy ochronne, dlatego nic nie może się nam przykleić od wewnątrz układu trawiennego. Jedyne miejsce, gdzie rzeczywiście istnieje możliwość przyssania fragmentów jedzenia, to podniebienie. Ale łatwo odkleić je za pomocą palca.

11. W dzieciństwie często chorowałam na anginy. Lekarz powiedział, że jak dorosnę i zacznę współżyć, to problem minie. I rzeczywiście tak się stało. Jak to możliwe?

Nie ma jednoznacznego związku między rozpoczęciem współżycia, a skłonnością do zachorowania na anginy. W miarę swojego rozwoju organizm doskonali układ immunologiczny, który coraz skuteczniej chroni ciało przed infekcjami. Przebycie niektórych chorób zwiększa też odporność na wywołujące je drobnoustroje w przyszłości. Ale! Z drugiej strony, według niektórych badań, regularne współżycie (1–2 razy w tygodniu) może podnosić odporność organizmu. Podczas stosunku zwiększa się tętno, a krew dostarcza większe ilości tlenu do komórek. Aktywność seksualna przyczynia się również do zwiększenia produkcji immunoglobulin A. Są to przeciwciała odpowiedzialne za ochronę przed działaniem bakterii dróg oddechowych, przewodu pokarmowego oraz układu moczowo-płciowego. Immunoglobuliny A zabezpieczają także przed infekcjami błony śluzowe, w tym śluzówkę jamy ustnej i gardła.

12. Słyszałam, że szczupłe kobiety mają bardziej kruche kości i częściej je łamią niż osoby pulchniejsze. Dlaczego tak się dzieje?

Rzeczywiście jest w tym spostrzeżeniu sporo prawdy, ale dotyczy ono raczej pań po menopauzie. Dzieje się tak, ponieważ duży wpływ na metabolizm tkanki kostnej mają żeńskie hormony, estrogeny. Po menopauzie raptownie spada ich ilość w organizmie i tym samym kości kobiet zaczynają tracić swą gęstość mineralną (odwapniają się). Tymczasem tkanka tłuszczowa pulchnych pań nadal produkuje niewielkie ilości estrogenów, które chronią kości. Poza tym ważna jest sama waga: szkielet osób cięższych jest poddawany większym obciążeniom, dzięki temu odkłada się w nim więcej wapnia. Można również przyjąć, że dieta osób przy kości bywa bardziej bogata w minerały (jedząc więcej, dostarczamy więcej wapnia).

13. Czy ginekolog podczas badania jest w stanie rozpoznać, czy się masturbuję?

Podrażnienie narządów płciowych lub mikrourazy, które czasami powstają w trakcie masturbacji, mogą (choć nie muszą) być widoczne podczas badania. Ale – jeśli nie będzie to istotne z perspektywy zdrowia pacjentki – lekarz nie będzie na to zwracał uwagi.

14. Przeczytałam, że woda utleniona dobrze wybiela zęby, wystarczy potrzeć nią szkliwo. Można zastosować ten sposób?

Bezwzględnie odradzam takie domowe terapie, gdyż płukanie jamy ustnej wodą utlenioną lub pocieranie nią zębów jest niebezpieczne dla zdrowia! Można poparzyć nią tkanki miękkie: np. dziąsła, język, a nawet przełyk. Długotrwały kontakt z wodą utlenioną może też osłabić szkliwo, wywołać nadwrażliwość zębiny, a nawet zapalenie miazgi – gdy spróbujemy wybielić domowym sposobem ząb zaatakowany przez próchnicę. Wtedy zamiast białego uśmiechu będziemy mieli w perspektywie leczenie kanałowe. Zdecydowanie odradzam także mieszanie wody utlenionej z sodą oczyszczoną, która usuwa przebarwienia niczym kamień ścierny, razem ze szkliwem.