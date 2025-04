23 i 24 kwietnia na Placu Śląskim w Silesia City Center w Katowicach odbędzie się niezwykła akcja „Podaruj włos” w czasie której organizatorzy z centrum handlowego oraz Fundacji Przyjaźni WeGirls (prowadząca stałą zbiórkę włosów pod nazwą „Gest Przyjaźni”) będą ścinać ochotnikom włosy i przeznaczać je na peruki dla chorych dzieci. Akcja będzie trwać cały weekend, a włosy ścinać będzie kilkunastu profesjonalnych fryzjerów z 3 salonów fryzjerskich w Silesia City Center.

Do akcji może przyłączyć się (prawie) każdy – wystarczy przyjść w godzinach od 13.00 do 18.00 do Silesia City Center i oddać się w ręce fryzjerów. Nie ma znaczenie wiek ani płeć darczyńców, ważne natomiast jest to, że można podarować minimum 25 cm włosów. Mogą być one farbowane, choć nie powinny być zbyt mocno zniszczone czy tlenione. Lepiej, by były pozbawione odżywki i umyte, co ułatwia ich późniejszą obróbkę.

Każdego dnia pierwszych 15 darczyńców otrzyma zaproszenie na bezpłatne cięcie do jednego z salonów Silesii oraz poradę fryzjerską. Na pozostałe osoby, które zetną włosy, czekają upominki.

– Jeśli masz za długie włosy, zetnij je, a my chętnie je przygarniemy. Zebrane w ten sposób pukle zostaną następnie przekazane do specjalnej firmy perukarskiej, która wykona fryzury dla małych pacjentów będących obecnie w trakcie chemio- lub radioterapii, ale także borykających się z łysieniem plackowatym – mówi Dominika Ptak z Fundacji Przyjaźni WeGirls.

Peruki dodają chorym dzieciom odwagi, pomagają walczyć z utratą pewności siebie i wstydem. Ich ceny są jednak często zbyt wysokie, by rodziny było stać na ich zakup, a NFZ refunduje ich wykonanie jedynie częściowo. Także samodzielne oddanie włosów np. przez mamę chorego dziecka może nie przynieść spodziewanych efektów, gdyż proces produkcji peruki jest niezwykle skomplikowany i wymaga nieraz 4-7 dawców.

