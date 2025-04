Rak szyjki macicy zabija 5 Polek dziennie!

Rak szyjki macicy nie jest dziedziczny ani uwarunkowany genetycznie, jest on konsekwencją zakażenia onkogennymi typami wirusa HPV - Human Papilloma Virus (brodawczaka ludzkiego) typu 16 i 18.

Wirus przekazywany jest w czasie stosunku seksualnego, ale także może przenosić się przez kontakt ze skórą narządów płciowych partnera.

Rozwój choroby jest długotrwały i przez wiele lat może przebiegać bezobjawowo. Krwawienie między miesiączkami lub po stosunku może świadczyć o zaawansowanym stadium.

Spośród seksualnie aktywnych kobiet, 3 na 4 w ciągu całego życia ulegną zarażeniu tym wirusem.



Czynniki sprzyjające powstawaniu zmian przednowotworowych i raka szyjki macicy:

wczesne rozpoczęcie współżycia płciowego,

częsta zmiana partnerów seksualnych,

współżycie z partnerami mającymi wiele partnerek,

niski poziom higieny osobistej,

niski poziom wykształcenia i nie przywiązywanie wagi do dbania o własne zdrowie,

palenie papierosów i jednoczesne stosowanie doustnej antykoncepcji hormonalnej,

niedobór witaminy A (retinoidów) - bierze udział w prawidłowym dojrzewaniu i różnicowaniu się komórek rezerwowych w fizjologicznym stanie, jakim jest proces płasko nabłonkowej metaplazji.

Profilaktyka

Po raz pierwszy w historii medycyny pojawiło się szczepienie, które zapobiega powstawaniu raka, badania dowodzą, że szczepionka zapewnia 100% ochronę przed zmianami przedrakowymi spowodowanymi przez HPV 16 i 18 (te typy odpowiedzialne są za ponad 70% przypadków nowotworów szyjki macicy). Wszystkie kobiety powinny rozważyć zastosowanie szczepionki po konsultacji z lekarzem. Jest to szczepionka, którą podaje się w trzech dawkach (0, 2 i 6 miesięcy), koszt jednej dawki wynosi 500 zł. Obecnie na rynku polskim dostępna jest szczepionka Silgard skierowana przeciw czterem typom wirusa HPV 6, 11, 16 i 18. Zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej szczepionka jest wskazana dla dzieci w wieku od 9 do 15 lat oraz kobiet w wieku od 16-26 lat. Szczepionka jest podawana w celu zapobiegania rakowi szyjki macicy, zmianom przedrakowym szyjki macicy wysokiego stopnia typu CIN 2/3, stanom przedrakowym sromu typu VIN 2/3 oraz powstawaniu brodawek płciowych, powodowanych zakażeniem HPV 6, 11, 16, 18. W przypadku chłopców szczepienie będzie zapobiegać zakażeniom wirusem HPV i powstawaniu brodawek płciowych. Na rejestrację w Unii Europejskiej czeka obecnie jeszcze jedna szczepionka, skierowana przeciwko dwu typom wirusa HPV 16 i 18.

Regularne wykonywanie badań cytologicznych - jest to najskuteczniejsza metoda wykrywania nieprawidłowych zmian w komórkach szyjki macicy, które mogą stanowić pierwsze objawy raka szyjki macicy. Badanie to powinno być wykonane u każdej kobiety po inicjacji seksualnej; początkowo raz w roku przez pierwsze 3-4 lata, a następnie powtarzane nie rzadziej niż co 3 lata. Badanie cytologiczne pozwala ocenić, czy wśród komórek szyjki macicy (jest to wąska, dolna część macicy, która uchodzi do pochwy) nie ma komórek nieprawidłowych, zmian przedrakowych lub komórek raka. Polega ono na delikatnym pobraniu przez lekarza (ginekologa) lub pielęgniarkę za pomocą szpatułki lub specjalnej szczoteczki niewielkiej ilości komórek z powierzchni szyjki macicy, komórki te są następnie badane pod mikroskopem pod kątem ewentualnych nieprawidłowości.

Badanie cytologiczne najlepiej przeprowadzać:



Co najmniej 2 dni po ostatnim dniu miesiączki i nie później niż 2 dni przed rozpoczęciem miesiączki,

Co najmniej 4 dni po użyciu globulek dopochwowych,

Co najmniej 1 dzień po badaniu ginekologicznym lub USG dopochwowym,

W dniu badania nie wolno: współżyć, wykonywać irygacji (płukanie pochwy), zakładać tamponów.

Badanie cytologiczne pozwalana wykrycie zmian wynikających z zakażenia a szczepienie zapobiega zakażeniu wirusem HPV, dlatego w ramach profilaktyki raka szyki macicy istotne jest połączenie tych dwóch metod.

J. Ramoss