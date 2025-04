Zwyrodnienie plamki żółtej często nazywane jest chorobą cywilizacyjną, bo odpowiada za nie głównie nasz nowoczesny, ale niekoniecznie zdrowy tryb życia. Wiadomo, że na chorobę tę częściej zapadają ludzie, którzy cierpią na schorzenia układu krążenia, źle się odżywiają, często sięgają po alkohol i palą papierosy. Z innych czynników zwiększających ryzyko AMD wymienić trzeba: kolor tęczówki – bardziej narażone są osoby niebieskookie, oraz płeć – statystycznie częściej chorują kobiety.

AMD - dziwne objawy

Choroba zwykle ujawnia się po pięćdziesiątce. Dotyczy ona obszaru na dnie oka, tzw. plamki, która jest odpowiedzialna za widzenie centralne. Ten rodzaj postrzegania jest potrzebny m.in. do czytania i rozpoznawania twarzy. W przypadku AMD obraz w centrum widzenia staje się nieostry, pojawiają się ciemne plamy, rozmycie i zniekształcenia. Gdy osoba chora chce, np. przeczytać jakieś długie słowo, widzi tylko jego początek i koniec, gdy patrzy na sylwetkę człowieka – dostrzega tylko buty i czubek głowy. Z czasem plama może się powiększać tak, że obraz dostrzegalny jest tylko bokami.

AMD - jak powstrzymać wroga

AMD jest chorobą, na którą nie ma lekarstwa. Są jednak preparaty, które potrafią ją w porę zatrzymać. Dlatego tak ważna jest szybka diagnoza. Każda osoba po 45. roku życia, nawet jeśli czuje się dobrze, powinna odwiedzić lekarza, a potem robić to regularnie co półtora roku. A jeśli pojawią się jakieś niepokojące objawy (np. niedowidzenie), trzeba to zrobić jak najszybciej.

AMD - zapobiegaj póki czas

Ponieważ nie ma sposobu na wyleczenie zwyrodnienia plamki żółtej, warto zadbać zawczasu, by choroba się nie ujawniła. Oto nasze rady:

Rzuć palenie Każde zaciągnięcie się papierosem powoduje obkurczenie naczyń krwionośnych. To z kolei wywołuje niedotlenienie przyśpieszające degenerację gałki ocznej. Papierosy przyczyniają się też do powstania wolnych rodników, które niszczą wzrok.

Nie przesadzaj z alkoholem Badania potwierdzają, że codzienne wypijanie dwóch puszek piwa lub trzech kieliszków wódki znacząco nasila zmiany zwyrodnieniowe w siatkówce oka.

Szukaj źródeł luteiny i zeaksantyny Są to barwniki roślinne, które mają właściwości osłaniające naczynia włosowate siatkówki. Działają one m.in. jak filtr pochłaniający szkodliwe dla oka promieniowanie ultrafioletowe (są więc jak naturalne okulary przeciwsłoneczne) oraz neutralizują wodne rodniki. Najwięcej ich znajduje się w zielonych, żółtych i pomarańczowych warzywach oraz owocach, np. w kapuście włoskiej, szpinaku, dyni, nektarynkach.

Zadbaj o odpowiedni poziom nienasyconych kwasów Badania potwierdzają, że u osób, które jedzą dużo tłustych ryb morskich ryzyko AMD jest o 30% niższe.