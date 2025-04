Zdrowe spojrzenie

Okuliści alarmują, iż choroby oczu stają się poważnym problemem społecznym. Przyczyn jest bardzo dużo, przede wszystkim jest to przedłużenie średniej długości życia, niehigieniczny tryb życia- brak ruchu i niezdrowa dieta, choroby cywilizacyjne, m.in. cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, a także wszechobecne komputery.

Reklama

Pamiętajmy, że piękne oczy charakteryzują się przede wszystkim zdrowym wyglądem.

Zmęczony wzrok...

Jak wiadomo, długotrwała praca przy monitorze komputera czy wielogodzinne oglądanie TV bardzo męczą wzrok, co przyczynia się do zaburzeń widzenia, pieczenia oczu i bólu głowy. Dlatego istotne jest, żeby po godzinie intensywnego wysiłku wzroku robić 5-minutową przerwę. Trzeba również pamiętać, że lampka oświetlająca przedmiot, na który patrzymy powinna znajdować się z tyłu, a światło nie może migotać i odbijać się w ekranie. Z kolei monitor musi znajdować się ok. 40-70 cm od nas, a środek monitora 10-20 cm poniżej poziomu oczu, na monitor powinniśmy patrzeć pod kątem 15 stopni.

Nie wolno także zapominać o mruganiu, powinniśmy mrugać 12 razy na minutę, czyli co 5 sekund.

Często spotykanym objawem jest „zespół suchego oka”. Jest to zaburzenie w procesie wydzielania łez, które powoduje nieprawidłowości w nawilżaniu gałki ocznej. Rogówka i spojówka pozbawione dostatecznej ilości łez, stają się bardziej podatne na różnego rodzaju zakażenia i alergie. Powieki oczu z zespołem „suchego oka” sprawiają wrażenie ciężkich i obrzękniętych. Patrzenie sprawia ból, a niekiedy razi samo światło. Dolegliwości mogą nasilać się, jeśli jesteśmy narażeni na zwiększone parowanie łez, czyli np. gdy przebywamy w pomieszczeniu klimatyzowanym, pełnym dymu papierosowego, a także kurzu. Wówczas warto zastosować krople, tzw. sztuczne łzy. Jednak w ten sposób nie poprawiamy procesu wytwarzania łez. Jest to jedynie działanie zastępcze. Większość preparatów tzw. „sztucznych łez” jest dostępnych bez recepty. Można je zastosować doraźnie. Jednak ich długotrwałe stosowanie powinno być skonsultowane z lekarzem okulistą.

Dieta dla oczu

W zachowaniu dobrego wzroku pomaga również odpowiednia dieta, której zadaniem jest zwalczanie wolnych rodników tlenowych sprzyjających powstawaniu zaćmy, jaskry lub starczego zwyrodnienia wzroku - chorób pogarszających widzenie. Wrogami wolnych rodników są naturalne antyoksydanty (beta-karoten przetwarzany w ważna dla wzroku witaminę A, luteina), których organizm sam nie produkuje. Antyoksydanty znajdują się w zielonych, czerwonych i pomarańczowych warzywach (pomidory, szpinak, brokuły, marchewka, papryka) oraz żółtych, niebieskich i fioletowych owocach (cytrusy, jagody). Jedzenie dużych ilości tych warzyw i owoców chroni siatkówkę oka i zapobiega chorobom degeneracyjnym.

Doskonały wpływ na wzrok mają także flawonoidy, które poprawiają ukrwienie siatkówki i zapobiegają jej stanom zapalnym oraz uszczelniają naczynia. Pomocne są m.in. w leczeniu wysokiej krótkowzroczności.

Naukowcy zalecają, aby dorosły człowiek spożywał dziennie około 80 dag warzyw i owoców. W diecie powinny znaleźć się również bogate w cynk i selen białka pochodzenia zwierzęcego, ziarna zbóż, orzechy, oleje roślinne. Poza tym ważne jest spożywanie tranu, wątróbki, żółtka, masła, koperku, szczypiorku - produkty bogate w witaminę A.

Reklama

J.Razmus