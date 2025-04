Zwyrodnienie plamki żółtej (AMD, z ang. Age-related Macular Degeneration) często nazywa się chorobą społeczną. Nic dziwnego – dotyka ok. 25 mln ludzi na świecie. Sprzyja jej rozwój cywilizacji z chorobami układu krążenia na czele. Na AMD szczególnie narażone są osoby po 50. roku życia, zwłaszcza te, które mają niebieskie oczy. Częściej chorują kobiety. Wśród innych czynników ryzyka wymienia się również: zmiany miażdżycowe, nadwzroczność, wystawianie oczu na działanie ostrego słońca.

Co roku w Polsce rozpoznaje się około 25 tysięcy nowych przypadków tej groźnej dla oczu choroby. Wielu chorym nie udaje się już uratować wzroku. Sprawdź, czy twoje widzenie nie jest w niebezpieczeństwie!

Zwyrodnienie plamki żółtej - co to za choroba?

Plamka żółta znajduje się w centralnym miejscu siatkówki i odpowiada za ostre i centralne widzenie. Kiedy przestaje prawidłowo funkcjonować, coraz trudniej czytać, pisać, prowadzić samochód. W zaawansowanym stadium AMD dochodzi do tzw. funkcjonalnej ślepoty. Dotknięte nią osoby nie są niewidome, bo zachowują obwodowe widzenie, ale centrum pola widzenia staje się ciemną plamą, to zaś uniemożliwia wykonywanie wielu czynności i ogranicza samodzielność.



Pierwsze objawy zwyrodnienia plamki żółtej

W pewnym wieku nie dziwi nas, że widzimy coraz gorzej. Zawsze jednak w takiej sytuacji warto odwiedzić okulistę (bez skierowania!). Warto zrobić to na prawdę szybko, gdy pogorszeniu wzroku towarzyszą symptomy, które mogą świadczyć o AMD:

Zniekształcenie obrazu – to pierwszy symptom charakterystyczny dla zwyrodnienia plamki żółtej. Obraz faluje, kąty się załamują, szczególnie w centralnym polu widzenia.

– to pierwszy symptom charakterystyczny dla zwyrodnienia plamki żółtej. Obraz faluje, kąty się załamują, szczególnie w centralnym polu widzenia. Trudności z czytaniem – z tekstu wypadają fragmenty wyrazu, a czasami nawet i całe wyrazy, jeśli są krótkie. Aby je odczytać, trzeba zmienić pozycję głowy.

– z tekstu wypadają fragmenty wyrazu, a czasami nawet i całe wyrazy, jeśli są krótkie. Aby je odczytać, trzeba zmienić pozycję głowy. Zgaszone barwy – świat szarzeje, bo kolory są mniej nasycone, tracą swoją intensywność, zlewają się ze sobą.

– świat szarzeje, bo kolory są mniej nasycone, tracą swoją intensywność, zlewają się ze sobą. Słaby kontrast – kontury przedmiotów się rozmywają.

– kontury przedmiotów się rozmywają. Delikatna chmurka – pojawia się wrażenie, że oko przesłania plamka zaciemniająca obraz.



Diagnoza i leczenie zwyrodnienia plamki żółtej

Potwierdzić zwyrodnienie plamki żółtej może tylko okulista. Na podstawie badania siatkówki określi on również rodzaj AMD. W przypadku tzw. postaci wysiękowej tej choroby stosuje się leki, które wstrzykuje się do gałki ocznej. Niestety nie ma skutecznego leczenia postaci suchej AMD (a jest ona znacznie częstsza). Można tylko spowalniać rozwój choroby, stosując odpowiednie preparaty z luteiną i zeaksantyną (przeciwutleniacze), kwasami omega-3, witaminami (A i E) i minerałami (selen, cynk). Hamują one postęp choroby, a w odczuciu niektórych pacjentów także poprawiają ostrość wzroku.

Autorka jest redaktorką dwutygodnika "Pani domu".