Epidemiologia bólu głowy

Ból głowy jest określany jako jedna z najczęstszych dolegliwości, która dosięga człowieka. Objaw ten jest bardzo niespecyficzny. Wśród wielu typów znajduje się tzw. klasterowy ból głowy, zaliczany do grupy pierwotnych bólów głowy. Jest to ból głowy mężczyzn, o charakterystycznym obrazie klinicznym.

Dane szacunkowe wskazują, iż aż jedna na trzy osoby doświadczy podczas swojego życia dokuczliwego bólu głowy. Natomiast w innych badaniach oszacowano, że ból głowy dotyka przynajmniej raz w życiu 90% mężczyzn i 95% kobiet, więc naprawdę szczęśliwcem jest ten, kto może powiedzieć, że nigdy w życiu nie doświadczył tego przykrego uczucia.

Wśród pierwotnych bólów głowy (niespowodowanych inną chorobą) zdecydowanie najczęściej występuje migrena oraz ból głowy typu napięciowego. Natomiast wtórne bóle głowy to takie, gdzie ból głowy jest objawem, a nie chorobą samą w sobie. Do tej grupy zaliczamy m.in.: zatokowy ból głowy, pourazowe bóle głowy, bóle głowy związane z chorobami naczyniowymi, z działaniem substancji chemicznych, z chorobami w obrębie szyi, oczu, uszu, nosa i zębów oraz wiele innych.

Epidemiologia klasterowego bólu głowy

Klasterowy ból głowy jest bolesnym, nawracającym, pierwotnym bólem głowy – zyskał sobie nawet nazwę (ze względu na jego duże natężenie) „bólu samobójców”.

Na szczęście jest to dosyć rzadka choroba, ponieważ częstość występowania szacuje się na 69 na 100 000 osób, natomiast wskaźnik zapadalności wynosi 2,5 na 10 000 osób na rok. Jest dużo rzadszy od innych pierwotnych bólów głowy, takich jak: migrenowy (od 10 do 50 razy częstszy) czy napięciowy ból głowy. Ponadto częstość pozostałych bólów może być niedoszacowana, ponieważ nie zawsze są tak dokuczliwe dla pacjenta, iż zgłasza się do lekarza. Odmiennie jest w przypadku klasterowego bólu głowy, gdzie praktycznie każdy dotknięty tą chorobą szuka pomocy.

Kto jest narażony?

Klasterowy ból głowy jest to jednostka chorobowa występująca przede wszystkim u mężczyzn (około 8-9 razy częściej niż u kobiet) – wśród bólów głowy jest to wyjątek, ponieważ zazwyczaj kobiety częściej cierpią z jego powodu. Pierwsze objawy występują zazwyczaj w trzeciej dekadzie życia (średnio 20 – 50 rok życia), choć zdarzają się nieliczne wyjątki, np. odnotowano klaster już w pierwszym roku życia, a najpóźniejszy początek choroby w siódmej dekadzie.

Nie ma określonego czynnika genetycznego tej jednostki chorobowej, dlatego nie odnotowuje się występowania rodzinnego.

Z ciekawostek: nigdy nie zdarza się, aby u jednej osoby występowały jednocześnie klasterowe i migrenowe bóle głowy. Na tej podstawie można sądzić, iż mechanizmy tych jednostek chorobowych są częściowo wspólne.

