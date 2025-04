Co to jest nerwoból?

To rodzaj bólu powstający w pewien szczególny sposób. Jego przyczyną jest uszkodzenie nerwu – „przewodu”, który przekazuje informacje ze skóry, mięśni i innych struktur do mózgu. Jakie są to wiadomości? Dotyczące temperatury, bólu, dotyku, ale też smaku, zapachu. To dzięki nerwom mózg „wie”, że ręka dotyka gorącego żelazka, komar usiadł na nosie, bosa stopa nadepnęła na szkło i jak trafić łyżką do ust z zamkniętymi oczyma.

Każdy nerw odpowiada za jeden, ściśle określony obszar ciała. Na przykład nerw trójdzielny przekazuje informację ze skóry czoła, powiek, policzków, brody, wewnętrznej części jamy ustnej, zębów, powierzchni oka. Nerwoból to ból obejmujący miejsce, z którego dany nerw zbiera wiadomości. Czyli w przypadku nerwobólu nerwu trójdzielnego dolegliwości mogą pochodzić z zębów, mimo że są one zupełnie zdrowe! Mało tego, zęby te mogą być już dawno usunięte. Wszystko dlatego, że uszkodzony „przewód” przekazuje błędne wiadomości.

Najczęściej zdarza się nerwoból nerwu trójdzielnego, któremu został poświęcony osobny artykuł. Nerwoból zwykle ma charakter nagłego, bardzo silnego, kilkusekundowego ataku. Może się powtarzać nawet sto razy dziennie. Przyczyna uszkodzenia nerwu jest zwykle nieznana. Czasem jednak nerw niszczony jest przez nowotwór, tętniak, stwardnienie rozsiane i inne choroby.

Nerwoból nerwu uszno-skroniowego

Palący ból umiejscawia się w przed uchem i w skroni. Wywoływany jest przez żucie, kwaśne i gorące pokarmy. Skóra w bolącym miejscu jest czerwona i spocona. Dolegliwości zwykle pojawiają się po przejściu choroby ślinianki przyusznej. Biegnący w jej pobliżu nerw może zostać wtedy uszkodzony.

Nerwoból nerwu językowo-gardłowego

Piorunujący, krótkotrwały ból odczuwany jest w nasadzie języka, migdałku podniebiennym, gardle. Zawsze po jednej stronie. Napad dolegliwości wywoływany jest przez zimne pokarmy, wyciąganie języka, mówienie.

Nerwoból nosowo-rzęskowy

Ból lokalizuje się w nosie, wewnętrznym kąciku oka, gałce ocznej.

Nerwoból zwoju kolanka

Choroba rozpoczyna się po usznej postaci półpaśca. Ból pojawia się w uchu, za nim i przed nim, w podniebieniu. Czasem dołączają się też zaburzenia smaku i nadmierne wydzielanie śliny.

Leczenie

Jest długotrwałe i powinno być prowadzone przez lekarza posiadającego doświadczenie w tej dziedzinie.

Zwykłe leki przeciwbólowe, dostępne bez recepty, są zupełnie nieskutecznie.

Stosuje się np. karbamazepinę, baklofen lub klonazepam. W niektórych sytuacjach pomocny może być antybiotyk. Jeśli przyjmowanie leków nie likwiduje dolegliwości nie należy zwlekać z operacją. Najczęściej jest ona bardzo skuteczna.

