Baradaran, A., Dehghanbanadaki, H., Naderpour, S. et al. The association between Helicobacter pylori and obesity: a systematic review and meta-analysis of case–control studies. Clin Diabetes Endocrinol 7, 15 (2021). https://doi.org/10.1186/s40842-021-00131-w,

Parikh NS, Ahlawat R. Helicobacter Pylori. [Updated 2023 Aug 8]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2023 Jan-. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK534233/,

Azer SA, Awosika AO, Akhondi H. Gastritis. [Updated 2023 Oct 30]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2023 Jan-. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK544250/,

Malfertheiner P, Camargo MC, El-Omar E, Liou JM, Peek R, Schulz C, Smith SI, Suerbaum S. Helicobacter pylori infection. Nat Rev Dis Primers. 2023 Apr 20;9(1):19. doi: 10.1038/s41572-023-00431-8. PMID: 37081005.