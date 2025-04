„Początkowo pragnęłam jedynie ulepszyć klasyczną dietę wegetariańską. Ku mojemu zdziwieniu, podczas prac w tym kierunku odkryłam, że dodawanie zmiksowanej zieleniny do dowolnego rodzaju diety powoduje znaczącą poprawę zdrowia. Może ona nawet przewyższać korzyści płynące ze spożywania typowych witariańskich potraw zawierających stosunkowo małą ilość zieleniny. Poza tym picie koktajli jest łatwiejsze do wykonania niż przestawianie się z dnia na dzień na surową dietę. Zaobserwowałam również, że osoby codziennie spożywające zmiksowaną zieleninę zaczynają naturalnie jeść więcej »żywych« produktów” – pisze we wstępie swojej książki Boutenko.

Faktycznie – korzyści płynące z regularnego spożywania sałaty, szpinaku czy brokułów są dla naszego zdrowia nieocenione, jednak rygorystyczne diety oparte głównie na takich produktach niechybnie powodują efekt jo-jo. Dlaczego? To proste: po tygodniu czy dwóch mamy dosyć jedzenia tego, co nam nie smakuje bądź tego, czym się nie najadamy. W tym kontekście pomysł Boutenko – przygotowywanie i picie zdrowych koktajli – jest prostym sposobem, by zjeść to, czego być może nie przełknęlibyśmy w formie surowej. Jest jeszcze jedna korzyść: jak dowodzą badacze, aby przyswoić maksimum wartości odżywczych z zieleniny, „powinniśmy przeżuwać ją, aż uzyskamy kremową konsystencję”. Zamiast tego możemy więc zmiksować warzywa (z ulubionymi dodatkami) i pić je o dowolnej porze dnia.

„Zielony eliksir życia” to nie tylko przepisy i wnioski dotyczące efektów zdrowego odżywiania, ale także zbiór wywiadów z osobami korzystającymi z metody Boutenko, informacji dotyczących wartości odżywczych zieleniny oraz zestawienia będące porównaniem niezbędnych witamin i minerałów zawartych w wybranych warzywach.

Do kogo skierowane są porady Victorii Boutenko? W zasadzie do wszystkich osób, które chcą się zdrowo odżywiać, czuć dobrze w swoim ciele i poprawić swoją formę (w tym także do tych, którzy nie lubią zieleniny!). Miksowanie – jak zauważa autorka książki – przypomina przeżuwanie, a tym samym przyczynia się do lepszego wchłaniania składników odżywczych przez ludzki organizm. Może więc warto – zamiast zmuszać się do zjedzenia kolejnej sałatki – sięgnąć po zielony koktajl?

