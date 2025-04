Posiadanie obowiązkowych szczepień jako kryterium do przyjęcia dziecka do publicznego żłobka lub przedszkola. Tego dotyczy obywatelski projekt ustawy „Szczepimy, bo myślimy”. Izby lekarskie przyłączyły się do zbierania podpisów.

„Radzili, żeby nie podawać dziecku leków i nie wzywać karetki”. Jej córka prawie umarła, bo nie była szczepiona

Do przedszkola tylko ze szczepieniem

Jak donosi portal TVN24.pl za projektem ustawy „Szczepimy, bo myślimy” stoją Robert Wagner i Marcin Kostka. Idea, która przyświeca temu pomysłowi, to wprowadzenie kryterium dla rodziców, którzy chcą posłać swoje dziecko do publicznej placówki – żłobka lub przedszkola. Elementem nieodzownym byłoby zaświadczenie o posiadaniu obowiązkowych szczepień ochronnych u dziecka lub zaświadczenia potwierdzającego przeciwwskazania lekarskie do zrobienia szczepień.

Autorzy projektu chcą wywołać dyskusję, która przełoży się na edukację ludzi. Chcą pokazać rodzicom, że szczepienia to nic złego. „Zależy nam na dobru, zdrowiu i życiu wszystkich dzieci” – mówił w TVN24 Marcin Kostka.

Akcja nabrała rozmachu – izby lekarskie na terenie całego kraju włączyły się w zbieranie podpisów pod tą ustawą. Aby móc zgłosić jej projekt do Sejmu, potrzeba co najmniej 100 tysięcy podpisów.

Sejm mówi NIE antyszczepionkowcom

Tymczasem jeśli chodzi o inny obywatelski projekt, który powstał po drugiej stronie barykady, to już wiadomo, że został odrzucony przez polityków. Pomysł ruchu antyszczepionkowców, żeby zlikwidować obowiązkowe szczepienia ochronne, nie przeszedł przed sejmowymi komisjami - zdrowia oraz polityki społecznej i rodziny. Portal Tokfm.pl informuje, że jedna z posłanek postulowała o natychmiastowe odrzucenie projektu, mówiąc, że zagraża życiu i zdrowiu obywateli. „Kolejny raz możemy pokazać wszystkim Polakom, że żyją w bezpiecznym kraju, bo mamy obowiązkowe, dobre, racjonalnie wdrożone szczepienia” – mówił główny inspektor sanitarny.

