Założenia projektu ustawy w sprawie in vitro mogą uderzyć w wiele par starających się o dziecko. Jeśli nowe wytyczne wejdą w życie, metoda zapłodnienia pozaustrojowego będzie dostępna wyłącznie dla małżeństw. I to nie wszystkie ograniczenia w dostępie do in vitro, które zakłada ten projekt.

Reklama

Zapłodnienie in vitro zawdzięczamy kobiecie. Poznaj Miriam Menkin!

O sprawie poinformował portal TVN24.pl. Chociaż treść projektu nie jest udostępniona przez Sejm, z opisu można się trochę dowiedzieć. Projekt ustawy w sprawie in vitro zakłada „ograniczenia możliwości stosowania metody zapłodnienia pozaustrojowego wyłącznie dla małżeństw; ograniczenia liczby komórek rozrodczych, które mogą być zapłodnione do jednej”.

Wniosek złożyła grupa posłów: Kukiz’15, niezrzeszonych, PSL-UED, WiS oraz PiS. Na reakcję opozycji nie trzeba było długo czekać.

Jak donosi TVN24, jeden z posłów Platformy Obywatelskiej skomentował ten projekt na Twitterze. „W Sejmie chłopaki z prawicy postanowili ustawić na nowo nam życie. Chcą decydować ustawą, komu wolno, a komu nie. Znowu włażą nam z butami w życie”.

Internauci też się wściekli i ostro komentują projekt polityków o ograniczeniu in vitro.

„Ale ślub cywilny wystarczy, czy musi być kościelny” – kpią z pomysłu.

A ty co sądzisz?

Reklama

Czytaj też:Przełomowe badania. Jesteś w ciąży? Innowacyjny test krwi ustali, czy urodzisz wcześniakaObjawy odry u dzieci. Jak rozpoznać tę chorobę?