Pneumokoki mogą powodować sepsę, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych czy zapalenie płuc – choroby, które – szczególnie u noworodków, które są szczególnie narażone na te bakterie – zazwyczaj prowadzą do śmierci. Od nowego roku, za sprawą nowego rozporządzenia Ministra Zdrowia, zagrożenia te będą rzadziej dotyczyły nowo narodzonych dzieci.

Czym są pneumokoki?

Pneumokoki to bakterie, które często osiedlają się w nosie lub gardle. Najczęściej wywołują one zapalenia górnych dróg oddechowych (takich jak zapalenie ucha środkowego, zaostrzenia przewlekłego zapalenia oskrzeli czy zapalenia zatok), mogą jednak powodować ciężkie i zagrażające życiu zakażenia inwazyjne (sepsę, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych czy płuc).

Kto jest najbardziej narażony na pneumokoki? Przede wszystkim wcześniaki, czyli dzieci urodzone przedwcześnie.

Zapadalność na inwazyjną chorobę pneumokokową w Polsce w 2014 roku wzrósł prawie trzykrotnie w porównaniu do roku 2007 – wynika tak z danych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny.

Czy pneumokoki rzeczywiście są tak groźne?

Obowiązkowe szczepienia przeciwko pneumokokom



Sytuacja jest na tyle poważna, że Minister Zdrowia wprowadził szczepienia przeciw pneumokokom do kalendarza szczepień obowiązkowych. Pieniądze, które zostaną wydane na ten cel, mają pochodzić z rezerwy budżetowej. Do tej pory obowiązkiem takiego szczepienia objęte były tylko dzieci urodzone przed 37. tygodniem ciąży i o masie urodzeniowej poniżej 2,5 kg. Korzystały z nich też dzieci do 5. roku życia, które chorowały na astmę, cukrzycę i przewlekłe choroby serca.

Lekarze od dawna przekonują, że szczepienia przeciw pneumokokom są bardzo skuteczne: jedna taka szczepionka zmniejsza liczbę przypadków pozaszpitalnego zapalenia płuc u dzieci do 15. roku życia o 16%, a u tych poniżej 2. roku życia – o 32%. Co więcej, szczepienie populacyjne zwiększa odporność we wszystkich grupach wiekowych – dowiodły tego badania prowadzone w Norwegii.

W październiku zwiększono plan finansowy Ministra Zdrowia o 160 mln zł na 2016 rok – właśnie te środki mają pokryć koszty zakupu szczepionek przeciwko pneumokokom.

Pneumokoki - szczepić czy nie?