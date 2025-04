Zwyczajne ziemniaki

Nieco pogardzane za swą pospolitość, ziemniaki mają wiele cennych właściwości. Można na przykład złagodzić ukąszenie komara, pszczoły, osy przykładając surowego ziemniaka na zaczerwienione miejsce, związki w nim zawarte łagodzą stan zapalny.

Ziemniak można także stosować w najbliższej okolicy oka i błon śluzowych, bo ich nie podrażnia, działa jednak nieco słabiej od cebuli. Ziemniak ma duże właściwości kojące. W chorobie wrzodowej żołądka używa się soku ze zmiksowanych surowych ziemniaków, bowiem zawarte w nich enzymy przyśpieszają ziarnicowanie tkanek. Japończycy wykorzystują skórki z ziemniaków jako doskonały środek gojący przy rozległych oparzeniach, gdy zostały zniszczone duże partie skóry. Zdejmują skórkę z ziemniaka i zewnętrzną stroną przyklejają do bandaża, a wewnętrzną na oparzenia. Opatrunek działa znakomicie, nie przykleja się do rany, ale jest trudny do wykonania. Powinien być przygotowany aseptycznie. W Europie jeszcze się tego sposobu nie stosuje.

Ziemniaki mogą być zastosowane jako środek łagodzący i gojący. Przy odmrożeniach moczy się sine miejsce lub zaczerwienione palce w wywarze z ziemniaczanych obierek lub przykłada się ziemniaki na odmrożone miejsca. W tym przypadku stosuje się je rozdrobnione, bardzo ciepłe. Przykrywa się je gazą lub bandażem i pozostawia do wystygnięcia.

Maseczką z utartego ziemniaka możemy poprawić wygląd twarzy. Przykrywa się nią zaczerwienione i rozszerzone pory i pękające naczynia krwionośne. Ziemniak zawiera wiele kalorii, jest to głównie skrobia - po której się tyje. Jednak wiele diet odchudzających stosuje wyłącznie ziemniaki. Kiedy organizm dostaje wyłącznie tę skrobię, nie magazynuje jej, lecz przerabia i wydala. Uruchamia też tkankę tłuszczową, która wówczas ulega spaleniu. Przy tej diecie odchudzający się nie czuje głodu, nie wyjaławia swego organizmu, a osiąga oczekiwane efekty. Dlatego ziemniaczane diety są tak popularne.

Ziemniaki są w naszym pożywieniu cennym źródłem witaminy C. Aby jak najwięcej tej cennej witaminy zachować, powinno się je przy gotowaniu zalać wrzątkiem i osolić pod koniec gotowania. Obrane ziemniaki nie powinny długo stać w wodzie, wówczas bowiem wypłukuje się witamina C.