W czym moczyć stopę cukrzycową? Podstawowe zasady pielęgnacji stóp przy cukrzycy

Moczenie nóg w przypadku zespołu stopy cukrzycowej jest przeciwwskazane. Nie wolno zbyt długo trzymać nóg w wodzie, ponieważ nasila to rogowacenie skóry, sprzyja uszkodzeniom i infekcji. Są to niebezpieczne stany jeśli osoba choruje na cukrzycę. Właściwa pielęgnacja stóp to ważny element dbania o zdrowie oraz zapobiegania zespołowi stopy cukrzycowej.