W Polsce ok. 3 mln osób choruje na cukrzycę, a ponad 30% z nich o tym nie wie. Wczesne rozpoznanie choroby ułatwiłaby znajomość pierwszych objawów cukrzycy. Nie są one oczywiste. Oprócz klasycznej triady cukrzycowej, czyli trzech najważniejszych symptomów (wzmożony apetyt, częste oddawanie moczu, większe pragnienie), istnieje cała lista mało charakterystycznych objawów cukrzycy.

Infekcje intymne jednym z objawów cukrzycy

Do tzw. cichych objawów cukrzycy, które nie są początkowo łączone z chorobą, należą nawracające infekcje intymne (przede wszystkim zakażenie grzybicze pochwy, wywoływane przez drożdżaki), a także zakażenia dróg moczowych. Sprzyjają im wysokie stężenie glukozy we krwi, niekorzystne zmiany w układzie odpornościowym i układzie krążenia, wywołane cukrzycą. Te warunki ułatwiają rozwój bakterii i grzybów. Dopóki glikemia nie jest pod kontrolą, ryzyko choroby jest wyższe. Warto pamiętać, że na grzybicę pochwy wskazują:

białe upławy o konsystencji twarogu,

świąd, pieczenie i uczucie suchości w pochwie,

obrzęk i zaczerwienienie warg sromowych,

ból podczas stosunku,

pieczenie w czasie oddawania moczu.

Jak informuje Centers for Disease Control and Prevention, kobiety z cukrzycą są też bardziej narażone na zakażenia układu moczowego (ZUM). Zarówno te infekcje, jak i zakażenia grzybicze, mogą być trudniejsze do wyleczenia, a także częściej prowadzą do powikłań u chorych na cukrzycę.

Podstawą zapobiegania infekcjom układu moczowo-płciowego jest obniżenie poziomu cukru we krwi i kontrola glikemii. Eksperci zalecają też regularne picie płynów, noszenie bawełnianej bielizny i oddawanie moczu, gdy tylko jest taka potrzeba.

Przeczytaj też: Poziom cukru a nerwica

Inne objawy cukrzycy, które powinny zaniepokoić

Oprócz częstych infekcji intymnych, cukrzyca może dawać inne objawy, które łatwo zlekceważyć. To przede wszystkim:

wzmożone pragnienie,

zwiększone oddawanie moczu,

napady głodu,

zmęczenie, senność,

nawracające infekcje skóry i błon śluzowych,

trudno gojące się rany,

opuchnięte, czerwone dziąsła,

niewyraźne widzenie,

mrowienie lub drętwienie dłoni lub stóp,

swędzenie skóry,

chudnięcie,

huśtawka nastroju.

Jeśli zauważasz u siebie te objawy, zgłoś się do lekarza i wykonaj badania glukozy we krwi. Cukrzyca jest podstępną chorobą, która rozwija się po cichu latami, prowadząc do groźnych powikłań, w tym pogorszenia wzroku, a nawet ślepoty, uszkodzenia nerek, neuropatii czy chorób układu krążenia.

