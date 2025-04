Niewiele kobiet wie, że menopauza to tak naprawdę fachowa nazwa ostatniej miesiączki w życiu kobiety, a liczne towarzyszące jej procesy zachodzące w organizmie generuje okres okołomenopauzalny, czyli tak zwane klimakterium. Silnie wpływa ono na samopoczucie i wygląd zewnętrzny, co wynika ze stopniowego spadku żeńskich hormonów rozrodczych. Panie, które zbliżają się do okresu przekwitania powinny być tego szczególnie świadome, znać objawy i wiedzieć, jak im przeciwdziałać.

Dlatego, w trosce o nasze czytelniczki przestawiamy 10 objawów przekwitania i 5 sposobów, które mogą pomóc z nimi walczyć.

10 oznak menopauzy

1. Uderzenia gorąca i nadmierna potliwość

Doświadcza ich chyba każda kobieta w okresie okołomenopauzalnym. Często towarzyszą im zlewne poty, które - szczególnie w sytuacjach towarzyskich - wręcz rujnują naszą pewność siebie.

2. Przewlekłe zmęczenie i rozdrażnienie

Potęgowane przez czynniki immunologiczne, czyli związane z układem odpornościowym. Im bardziej osłabiony, tym silniejsze zmęczenie i częstsze rozdrażnienie.

3. Nieuzasadniony niepokój i napadu płaczu

Zaburzenia samopoczucia, a nawet stany depresyjne i lękowe są spowodowane silnym wahaniem hormonów, podobnym do tego, które występuje w czasie PMS (napięcia przedmiesiączkowego).

4. Zaburzenia koncentracji połączone z bólem głowy

Charakterystyczne dla okresu menopauzy są też problemy w sferze poznawczej: osłabienie zdolności koncentracji i pamięci, szczególnie uciążliwe podczas jazdy samochodem lub pracy przy komputerze.

5. Trudności z zasypianiem i budzenie się w środku noc

Bezsenność jest częstym objawem menopauzy. Determinują ją wahania nastroju i stany depresyjne, które negatywnie oddziałują na mózg, a dokładnie ośrodek snu i czuwania.

6. Bolesność i zwiotczenie piersi

Częsty objaw przekwitania spowodowany spadkiem estrogenów oraz przyspieszonym procesem starzenia.

7. Spadek libido i ból podczas stosunku

Problemy wywołane przez gwałtowne spadki estrogenów. Generują one wahania nastroju, które nie sprzyjają erotycznym uniesieniom oraz suchość pochwy, powodującą ból podczas stosunku.

8. Nieuzasadnione tycie, zwłaszcza w okolicy bioder, uda, brzucha i pośladków

Powodem tego jest spadek poziomu hormonów, który zwiększa tempo odkładania się tkanki tłuszczowej i zwalnia metabolizm. Poza tym, czasami również podnosi się poziom złego cholesterolu, a wraz z nim ryzyko rozwoju miażdżycy i/lub cukrzycy.

9. Nietrzymanie moczu (inkontynencja)

Obniżenie stężenia estrogenów we krwi powoduje zmiany hormonalne, uszkadzające układ moczowo-płciowy oraz aparat mięśniowo-więzadłowy, podtrzymujący narządy układu moczowego i układu płciowego.

10. Kołatanie serca problemy z nadciśnieniem

W drugiej fazie menopauzy, z powodu nadmiernego uwalniania gonadotropin przysadkowych, dochodzi do najbardziej nieprzyjemnych objawów o charakterze naczyniowym. Najdotkliwsze z nich to właśnie kołatanie serca i problemy z ciśnieniem.

5 sposobów łagodzenia objawów menopauzy

1. Zmiana diety na zdrowszą

Zmień swoją dietę na bogatą w naturalne fitoestrogeny – siemię lniane , soczewicę, brokuły, wiśnie, czy gruszki. To niewielki krok, który może poprawić twój metabolizm i zmniejszyć nieprzyjemne dolegliwości okołomenopauzalne.

2. Zwiększenie aktywności fizycznej

Więcej się ruszaj! Wybierz jogę, siłownię, aqua fitness albo… taniec towarzyski! Ćwiczenia nie tylko pozwolą ci zachować zgrabną sylwetkę, ale przede wszystkim usprawnią pracę układu kostnego oraz poprawią krążenie. Przy okazji, aktywność fizyczna podniesie ci poziom tak potrzebnych teraz endorfin!

3. Ograniczenie/rezygnacja z używek

Ogranicz wszelkie używki - kawę, słodycze, a przede wszystkim alkohol i papierosy. Wykazują one negatywne działanie na cały organizm, szczególnie w tak trudnym czasie, jakim jest menopauza. Nie ułatwią, a wręcz przeciwnie - utrudnią jej przechodzenie.

4. Odpowiednia suplementacja

Preparat Ligunin® Termostop stanowi dodatkowe wsparcie dla kobiet w okresie okołomenopauzalnym. Może przyczynić się m.in. do łagodzenia uderzeń gorąca i nadmiernej potliwości oraz ochrony komórek przed stresem oksydacyjnym. Co ważne, wykazuje także pozytywny wpływ na układ naczyniowo-ruchowy.

5. Słuchaj swojego ciała

Zwolnij tempo, zadbaj o więcej czasu na relaks i swoje pasje, które pomogą ci zachować życiową równowagę. Celebruj także miłe chwile z najbliższymi, które pozwolą ci uspokoić skołatane nerwy.

I pamiętaj, menopauza to nie koniec świata!

Materiał powstał przy współpracy z marką Oleofarm.