CA 125 (z ang. carcinoma antigen 125) to glikoproteina antygenowa produkowana przez niektóre komórki człowieka (np. komórki nabłonkowe otrzewnej, opłucnej, śluzówki szyjki macicy), która stanowi marker nowotworowy związany z rakiem jajnika. Stężenie CA 125 jest podwyższone u 80% pacjentek z tym nowotworem.

Zdrowe komórki jajnika nie produkują antygenu, dopiero komórki nowotworowe rozwijające się w tym narządzie, mają taką zdolność. Przy czym nie wszystkie rodzaje raka jajnika powodują zwiększoną ekspresję antygenu CA 125. Wynik CA 125 może pozostawać w normie w przypadku guzów śluzowych (czyli powstających z komórek produkujących śluz).

Większą skuteczność diagnostyczną badania obserwuje się w przypadku raka jajnika surowiczego, endometrialnego i jasnokomórkowego. Dlatego nie jest to metoda, która pozwala zdiagnozować raka jajnika. Jest tylko techniką pomocną w rozpoznawaniu choroby i powinna być wykonywana wraz z dopochwowym badaniem USG oraz badaniem ginekologicznym.

Należy dodać, że podwyższony marker CA 125 występuje nie tylko u pacjentek z rakiem jajnika, ale także w przypadku: endometriozy, mięśniaków macicy, stanów zapalnych w obrębie jamy brzusznej i miednicy mniejszej (np. zapalenia przydatków), a nawet w trakcie ciąży lub miesiączki. Nieprawidłowe wyniki mogą również wskazywać na marskość wątroby. Zwiększona wartość CA 125 pojawia się też w innych nowotworach, np. raku trzustki, raku piersi, raku żołądka czy chłoniakach.

Badanie CA 125 można wykonać odpłatnie w przychodni lub laboratorium. Koszt to ok. 30-60 zł. Warto jednak wcześniej skonsultować się z lekarzem, aby ocenić ryzyko rozwoju raka jajnika. Pacjentki z podejrzeniem nowotworu lub z rozpoznaną chorobą, mają wykonywane badanie nieodpłatnie w ramach diagnostyki lub leczenia w specjalistycznych ośrodkach onkologicznych.

Antygen CA 125 oznacza się najczęściej w badaniu na podstawie próbki krwi pobranej ze zgięcia łokciowego. Za górną granicę prawidłowego stężenia CA 125 uznaje się 35 j./ml, choć w przypadku diagnostyki raka jajnika przyjmuje się czasami za graniczną wartość 65 j./ml.

Przy czym należy pamiętać, że podwyższony wynik (nawet do 300 j./ml) może występować przy stanach innych niż rak jajnika, np. w trakcie miesiączki, w I trymestrze ciąży lub stanach zapalnych jamy brzusznej i miednicy mniejszej.

CA 125 jest badaniem przydatnym w określeniu skuteczności leczenia (chemioterapii, radioterapii i leczenia chirurgicznego), w wykrywaniu nawrotów, a także w ocenie rokowania w przypadku raka jajnika. Leczenie jest skuteczne, jeśli udaje się zmniejszyć CA 125 w trakcie kolejnych cykli chemioterapii. Jeśli nie widać zmiany lub wartość markera wzrasta, może to oznaczać niepełne wycięcie guza lub przerzuty.

Zauważa się też, że wartość antygenu CA 125 ma związek z wielkością zmiany nowotworowej, dlatego jest to metoda stosowana w ocenie stadium zaawansowania choroby. Wykorzystuje się ją ponadto w wykrywaniu endometriozy.

Kto powinien mieć wykonane badanie CA 125? Na pewno pacjentki z zaawansowanym rakiem jajnika, u których można w ten sposób monitorować skuteczność leczenia. Druga grupa to kobiety obciążone rodzinnym ryzykiem rozwoju raka jajnika. Zaleca się w tym przypadku wykonywanie co roku oznaczenia CA 125 wraz z dopochowowym badaniem USG. Badanie wykonuje się także u kobiet z objawami i podejrzeniem raka jajnika.

Badanie CA 125 jest pomocne w diagnostyce raka jajnika, ale nie jest rekomendowane jako rutynowy test przesiewowy w tym kierunku. Wynika to z ograniczonej specyficzności. Nie jest też markerem typowym wyłącznie dla tego rodzaju nowotworów. U kobiet z podejrzeniem guza jajnika lub z objawami, przeprowadza się badanie CA 125 w ramach algorytmu ROMA (jest to jednocześnie oznaczanie stężeń antygenów nowotworowych CA 125 oraz HE4). Test ROMA służy do oceny ryzyka raka jajnika.

