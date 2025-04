Spis treści:

Cystoskopia, inaczej wziernikowanie pęcherza moczowego, to inwazyjne badanie diagnostyczne polegające na obrazowaniu wnętrza pęcherza moczowego po dostaniu się za pomocą specjalnego urządzenia (cystoskopu) przez cewkę moczową do wnętrza tego narządu.

Podczas cystoskopii lekarz może nie tylko obejrzeć na monitorze wnętrze cewki moczowej i pęcherza oraz ujścia moczowodów, ale również pobrać wycinek tkanki do badania histopatologicznego (w przypadku podejrzenia zmiany nowotworowej).

Cystoskopia umożliwia również wykonanie zabiegów wewnątrz pęcherza moczowego, np. koagulacji zmian, usunięcia kamienia lub elektroresekcji guza.

Cystoskopia może również służyć do wprowadzenia kontrastu do dróg moczowych przed badaniem z użyciem rezonansu lub innym badaniem obrazującym.

Głównymi wskazaniami do przeprowadzenia cystoskopii są:

Cystoskopia jest badaniem refundowanym przez Narodowy Fundusz Zdrowia, dlatego jeśli jest wykonywana na postawie skierowania lekarza, jest bezpłatna.

Rozpiętość cenowa cytoskopii wykonywanej prywatnie jest znaczna, co wynika z dostępności różnych narzędzi i metod wykorzystywanych podczas badania. To, jaki będzie koszt badania, zależy np. od wielkości i elastyczności urządzenia wprowadzanego do pęcherza oraz tego, czy będzie pobierany wycinek - nowoczesne sprzęty sprawiają, że samo badanie jest mniej obciążające i pozostawia łagodniejsze dolegliwości. Koszt cystoskopii waha się od 350 do 1000 zł i więcej.

Z reguły poddanie się cystoskopii nie wymaga od pacjenta specjalnego przygotowywania. Powinien mieć on przede wszystkim opróżniony pęcherz.

Niekiedy zaleca się przez kilka dni poprzedzających procedurę stosowanie lekkostrawnej diety i unikanie gazowanych napojów. Do badania lekarz może wymagać obecności na czczo. Niekiedy zaleca przyjmowanie przed cystoskopią leków zapobiegających zakażeniu dróg moczowych.

Cystoskopia jest badaniem inwazyjnym, dlatego pacjent może po nim odczuwać dyskomfort, ból i pieczenie w czasie oddawania moczu, może zauważyć krew w moczu oraz częściej chodzić do toalety. Dolegliwości są naturalne i ustępują w ciągu kilku lub kilkunastu godzin po badaniu.

Lekarz może zalecić po badaniu lżejszą dietą i picie dużej ilości płynów (powyżej 2 litrów na dobę). W razie niepokojących objawów po cystoskopii, należy udać się do szpitala. Zalicza się do nich:

ból podczas oddawania moczu,

ból brzucha,

gorączkę trwającą dłużej niż kilka godzin,

zatrzymanie moczu lub utrudnione oddawanie moczu.

