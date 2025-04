Parę słów na temat leków

Znaczenie barbituranów we współczesnej zmniejsza się. Jest to stara grupa leków, której korzenie sięgają dziewiętnastego wieku. Profil ich działań niepożądanych jest szeroki, a wskazania (przede wszystkim padaczka) coraz węższe. Benzodiazepiny zaś wciąż robią niezwykłą karierę jako środki uspokajające, nasenne, przeciwlękowe i przeciwdrgawkowe. Są powszechnie nadużywane, co prowadzi do uzależnień i rozwoju tolerancji. Zajmują także niechlubne, pierwsze miejsce na liście leków stosowanych do prób samobójczych.

Po zażyciu

Objawy ostrego zatrucia obejmują spowolnienie psychoruchowe, niewyraźną mowę, zaburzenia równowagi, zaburzenia widzenia, senność, a nawet śpiączkę. W badaniu pacjenta wykrywamy bradykardię (czasem tachykardię), obniżenie ciśnienia tętniczego, spowolnienie i spłycenie oddechu, zwężenie źrenic i osłabienie odruchów. Przyczyną śmierci, w najcięższych zatruciach, jest porażenie ośrodka oddechowego i wstrząs. Pacjenci długotrwale zażywający np. fenobarbital, są również narażenie na przewlekłe zatrucie. W nim, paradoksalnie może dojść do pobudzenia i zaburzeń psychicznych. Ponadto szkodliwe działanie barbituranów obejmuje uszkodzenie wątroby, nerek i szpiku kostnego. Wzrost produkcji porfiryn (groźba choroby – porfirii) oraz antagonizm wobec witaminy D, uzupełniają listę objawów zatrucia.

Lek jako narkotyk

Benzodiazepiny, rzadziej barbiturany, są zażywane, by uzyskać efekt zrelaksowania i stanu „śnienia na jawie”. Łatwość w przedawkowaniu prowadzi jednak często do senności, zaburzenia koordynacji ruchów i mowy, trudności w podejmowaniu decyzji. W przypadkach skrajnych pojawiają się omamy lub halucynacje, męcząca bezsenność i myśli samobójcze.

Diagnostyka i leczenie

Oznaczenie poziomu leków we krwi i w moczu wyjaśnia sprawę. Należy też zwrócić szczególną uwagę na parametry krążeniowo – oddechowe. W przypadku barbituranów postępowanie jest objawowe – zależne od stanu pacjenta. Odtrutką na benzodiazepiny jest zaś flumazenil, przywracający stan świadomości. Warunkiem jego działania jest jednak „czyste zatrucie” tylko tą grupą leków.

Ważne!

Leków z wyżej wymienionych grup nie należy mieszać ani ze sobą, ani z innymi farmaceutykami, bez konsultacji z lekarzem. Interakcji jest bowiem wiele i są trudne do przewidzenia. Skrajnie złym pomysłem jest łącznie benzodiazepin z alkoholem ze względu na synergizm ich działań – także w przypadku zatruć.

