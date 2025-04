Badanie ogólne moczu to proste badanie diagnostyczne, które może powiedzieć wiele o stanie zdrowia układu moczowego i, pośrednio, całego organizmu. Badanie wykonywane jest bezpłatnie w ramach ubezpieczenia w NFZ po otrzymaniu skierowania od lekarza. Może je też wykonać prywatnie (cena to kilkanaście złotych). Sprawdź, jakie są wskazania do badania moczu!

Wskazania do badania moczu

Koniecznie zrób to badanie, gdy pojawiają się następujące objawy:

ból podbrzusza lub nerek

pieczenie, szczypanie lub ból podczas oddawania moczu

nieprzyjemny zapach lub nienaturalna barwa moczu

zmiany w trybie lub sposobie oddawania moczu (częstsze lub rzadsze oddawanie moczu, oddawanie moczu w nocy, uczucie ciągłego parcia na pęcherz, trudności w oddawaniu moczu)

obecność krwi w moczu.

Niezależnie od wymienionych wyżej objawów, badanie ogólne moczu warto wykonać raz w roku w ramach rutynowych badań kontrolnych. Regularnie mocz powinny badać też osoby chore m.in. na cukrzycę, choroby nerek i kamicę.

Jakie choroby pozwala wykryć badanie moczu?

Jak przygotować się do badania moczu?

Badanie nie wymaga specjalnych przygotowań. Należy zaopatrzyć się w specjalny, sterylny kubeczek (do kupienia w aptece, często są też za darmo dostępne w przychodniach). Pobranie moczu powinno odbyć się zaraz po przebudzeniu, ale być poprzedzone dokładnym umyciem okolic intymnych.

Pobrać należy mocz z tzw. środkowego strumienia (nie trzeba wypełniać całego kubeczka!). Szczelnie zakręcony i zabezpieczony folią kubeczek należy zanieść do laboratorium diagnostycznego.

W zależności od przeprowadzonych testów (np. podstawowa analiza moczu, posiew moczu itd.) wyniki badania powinny być dostępne od kilkunastu godzin do kilku dni po oddaniu próbki.

Domowa analiza moczu - na jakie parametry powinnaś zwrócić uwagę?