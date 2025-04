Co to jest wątroba i do czego służy?Wątroba jest jednym z najważniejszych narządów naszego organizmu. Pomimo że, stanowi około 2% naszego ciała to jest najbardziej skomplikowanym organem w ciele człowieka. Jest ona odpowiedzialna za prawidłowy przebieg funkcji życiowych, które nieustannie zachodzą w naszym organizmie. Miliony mikroskopijnych komórek wątroby nieustannie przekształcają to co jemy w energię, hormony, enzymy, białka, czynniki krzepnięcia i inne. Równie ważną funkcją wątroby jest rozkładanie substancji szkodliwych i odtruwanie organizmu.Udział wątroby w układzie pokarmowym jest bardzo duży, a my niestety często bagatelizujemy jej zdrowie jedząc tłusto i obficie oraz nadużywając alkoholu. Wątroba przestaje być wtedy tak efektywna w oczyszczaniu krwi z toksyn, co skutkuje ogólnym obniżeniem szybkości trawienia pokarmów, zaleganiem ich i nadmiernym otłuszczeniem wątroby. Takie postępowanie pozostawia również trwałe ślady w postaci mikrouszkodzeń wątroby doprowadzając do zaburzenia jej pracy.Czego unikać?

niewłaściwego odżywiania (spożywanie nadmiaru tłustych posiłków),

nadużywania alkoholu,

zatruć pokarmowych, np. składnikami nieświeżego pokarmu, grzybami niewiadomego pochodzenia,

Ponadto niebezpieczny dla wątroby jest kontakt z toksynami, takimi jak: metale ciężkie, chlor i inne toksyczne związki.Jak sprawdzić czy nasza wątroba dobrze funkcjonuje?Podstawowymi wskaźnikami stanu wątroby są badania biochemiczne krwi. Można je łatwo i niedrogo wykonać bez skierowania w wielu laboratoriach, np. w sieci Diagnostyka łączny koszt nie przekracza 30 zł. Pamiętać należy, aby na badania przyjść na czczo, czyli co najmniej 8 godzin od ostatniego posiłku i bez przyjmowania słodkich napojów.Badanie Norma dla dorosłychALT (aminotransferaza alaninowa) M: 10 - 41 U/l:

K: 10 - 31 U/l.

AST (aminotransferaza asparaginowa) M: 10 - 37 U/l;

K: 10 - 31 U/l.

ALP (fosfataza alkaliczna) M i K: 30 - 120 U/l.

GGTP (gamma-glutamylotransferaza) M: 9 - 40 U/l;

K: 9 - 35 U/l.

BIL (bilirubina całkowita) M i K: do 17,7 mmol/lKomentarz: Przekroczenie normy powinno być sygnałem aby udać się do lekarza. Jednak bez paniki! Niewielkie przekroczenie normy może być efektem złej diety spożycia tłustego posiłku lub niedawnego nadużycia alkoholu. Na marskość wątroby wskazuje poziom ALT powyżej 200 U/l, przy równoczesnym wzroście AST do podobnego poziomu. Poziom GGTP świadczący o zapaleniu wątroby to co najmniej 120 U/l

Niemniej, lepiej nie lekceważyć pierwszych sygnałów i warto skonsultować się z lekarzem nawet przy niewielkim przekroczeniu normy.Nazwy badań i normy udostępnione przez Diagnostyka Sp. z o. o. W innych laboratoriach mogą wystąpić nieznaczne różnice. Zgodnie z prawem, każdy wynik wydawany w laboratorium, oprócz wartości parametrów musi zawierać przedział wartości prawidłowych.Inne, możliwe objawy dysfunkcji wątroby:

ból,

krwawienie z przewodu pokarmowego,

nudności,

wymioty,

wzdęcia,

zaburzenia krzepnięcia krwi pod postacią przedłużających się krwawień z drobnych uszkodzeń skóry i błon śluzowych,

powiększenie obwodu brzucha,

obrzęk kończyn dolnych,

odbarwiony stolec,

żółtaczka, która nie zawsze musi być wykładnikiem uszkodzenia tego narządu,

ciemne zabarwienie moczu,

często może występować przedłużające się zmęczenie, apatia, stany depresyjne,

świąd skóry,

bóle mięśni i stawów.

