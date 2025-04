Na zdjęciach brytyjskiego fotografa i reżysera filmowego Grega Williamsa Cara Delevingne pozuje ubrana jedynie w podciągniętą, bawełnianą bluzę. Między nogami trzyma papierowe kwiaty nawiązujące do tytułu kampanii, dla której powstały fotografie: Lady Garden, czyli Kobiecy Ogród. Ogród – dodajmy – który jest eufemizmem kobiecych narządów płciowych, a jednocześnie tematem tabu.

Motorem napędowym tej brytyjskiej kampanii jest szerzenie wiedzy o nowotworach ginekologicznych, które są wciąż najczęściej występującymi nowotworami wśród kobiet. Mogą być zlokalizowane nie tylko w jajnikach, jajowodach czy macicy, ale też pochwie oraz sromie. Ogromna ilość zachorowań wiąże się z tym, że kobiety niechętnie rozmawiają o swoim zdrowiu intymnym, wciąż też boją się odwiedzać lekarzy i wykonywać cytologię. Szacuje się, że tylko 55% Polek przynajmniej rak w roku odwiedza ginekologa!

W filmie ukazującym kulisy powstania odważnej sesji zdjęciowej Cara Delevingne opowiada, że jej siostra Chloe miała podejrzenie stanu przedrakowego:

Była bardzo dzielna i wiele o tym mówiła. Potrzeba wiele odwagi, żeby dzielić się takimi rzeczami, jak ta. Uważam, że kobiety powinny być odważniejsze w tym temacie, bo może on dotyczyć każdej z nas.

Niedawno Cara udostępniła zdjęcie z kampanijnej sesji będące okładką magazynu Times’ Style i napisała pod nim:

Termin powstania kampanii Lady Garden jest nieprzypadkowy – wrzesień jest Miesiącem Świadomości na temat Nowotworów Ginekologicznych. Organizatorzy zachęcają więc kobiety do tego, by otwarcie mówić o swoich problemach zdrowotnych: