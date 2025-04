Zbadaj się, zanim nie jest za późno

Rak szyjki macicy wywodzi się z nabłonka macicy. Początkowo komórki ulegają niewielkiego stopnia dysplazji (wskutek zmian zapalnych), później przekształca się ich struktura, zwłaszcza w obrębie jądra i materiału genetycznego, a następnie przechodzą w stan transformacji nowotworowej. Wszystkie te etapy może wykryć za pomocą badania cytologicznego i jeszcze wtedy nie jest za późno na całkowite wyleczenie. Grunt to wykonać je we właściwym czasie!

Polecamy: Jakie badania przesiewowe możemy wykonać w raku szyjki macicy?

Reklama

Zmiany trzeba usunąć

Stwierdzenie w badaniu cytologicznym cech dysplazji komórek, umożliwi ginekologowi wczesną interwencję. Znalezione w rozmazie nieprawidłowości można usunąć metodą konizacji za pomocą noża elektrycznego lub chirurgicznego, a także poprzez elektrokoagulację, krioterapię, kriokoagulację, za pomocą lasera i wielu innych.

Więcej w artykule: Leczenie wczesnych stadiów raka szyjki oraz stadiów przedrukowych

Rak In situ

Komórki po transformacji nowotworowej, zwane rakiem przedinwazyjnym, in situ, są jeszcze stanem, który gwarantuje 100% wyleczenie. Rak in situ zlokalizowany jest w komórkach nabłonkowych (tych, z których się wywodzi) i nie wykracza poza nie. Kolejne stadia, jak naciekanie mięśniówki, przymacicz, trzonu macicy – to stadia, które wymagają pełnego leczenia onkologicznego, a często również usunięcia całej macicy z przydatkami.

Czytaj: Stadia zaawansowania raka szyjki macicy

Jak leczyć raka szyjki macicy?

Leczenie raka szyjki macicy zależy od wieku pacjentki, jej stanu ogólnego, od rodzaju i stadium zaawansowania nowotworu. W przypadku raka ograniczonego wyłącznie do macicy, najczęściej usuwa się ten narząd, wraz z przydatkami, a następnie naświetla locus pooperacyjne stosując leczenie metodą radioterapii lub radiochemioterapii. W cięższych przypadkach (zaawansowany nowotwór z przerzutami) usuwa się również węzły chłonne.

Zobacz: Leczenie raka szyjki macicy

Rozwija się długo i powoli

Rak szyjki macicy jest nowotworem, który rozwija się stosunkowo wolno. Uważa się, że kancerogeneza trwa nawet 10 do 15 lat. Dlatego regularne wykonywanie badań cytologicznych maksymalnie minimalizuje ryzyko zachorowania na raka szyjki macicy.

Warto przeczytać: Rak szyjki macicy – cichy zabójca

Co jest najczęstsza przyczyną raka szyjki macicy?

Za podstawową przyczynę wywołującą transformację nowotworową uważa się zakażenie wirusem brodawczaka ludzkiego - human papilloma (HPV). Na ponad 100 różnych rodzajów wirusa HPV, kilkanaście z nich ma działanie rakotwórcze. Z danych zebranych przez WHO wynika, że aż 99% przypadków raka szyjki macicy jest związana z infekcją onkogennymi rodzajami wirusa, szczególnie z typami HPV 16 i HPV 18.

O tym w artykule: Jak można się zarazić wirusem HPV?

Reklama

Jak minimalizować ryzyko zachorowania?

Aby nie zachorować na raka szyjki macicy, należy zabezpieczyć się przed infekcją genitalnymi, onkogennymi typami wirusa HPV. W tym celu można albo zaszczepić się (na rynku jest już kilka szczepionek), albo prowadzić życie erotyczne z jednym, stałym partnerem. Najbardziej ryzykowne jest współżycie z mężczyzna, który wcześniej posiadał wiele partnerek seksualnych, bądź gdy jedna z partnerek tego mężczyzny zachorowała na raka szyjki macicy.

Więcej na ten temat w: Jak zabezpieczyć się przed wirusem HPV?