Gastroskopia to badanie górnego odcinka przewodu pokarmowego za pomocą rurki zwanej endoskopem. Pozwala szybko i z dużą dokładnością poznać przyczynę wielu dolegliwości żołądkowych.

Jeśli masz niepokojące objawy ze strony przewodu pokarmowego (np. zgaga, bóle brzucha, wymioty, niestrawności), układu oddechowego (np. przewlekły kaszel), albo podejrzenie ciała obcego, warto zrobić gastroskopię.

Czy potrzebne jest skierowanie?

Tak. Dostaniemy je od lekarza pierwszego kontaktu lub gastrologa. Nim weźmiemy skierowanie na badanie, dobrze jest powiedzieć lekarzowi: na jaki choroby cierpimy i jakie leki przyjmujemy. Czasami mogą być one przeciwwskazaniem do zrobienia badania, innym razem należy przerwać kurację i wrócić do niej dopiero po badaniu.

Co to jest gastroskopia?

Do żołądka wprowadza się endoskop, czyli rurkę, która ma ok. metra długości i 7-12 mm grubości. Endoskop ma 3 tzw. tory:

wodno-powietrzny, przez który do żołądka wtłaczane jest powietrze. Dzięki temu jego wewnętrzne pofałdowania prostują się i można łatwo dotrzeć we wszystkie zakamarki.

wizyjny, dzięki miniaturowej kamerce na końcu endoskopu lekarz może zobaczyć, co dzieje się w środku brzucha na ekranie monitora.

operacyjny, który pozwala wykonać drobne zabiegi.

Co daje gastroskopia?

Gastroskopia pozwala ocenić:

stan błony śluzowej przełyku, żołądka oraz dwunastnicy

elastyczność ich ścian

jakość soku żołądkowego, np. niedokwasotę lub nadkwasotę;

Umożliwia:

wykrycie bakterii Helibacter pylori odpowiedzialną za powstawanie wrzodów

pobranie wycinków śluzówki do analizy

usunąć niewielkie przedmioty z przewodu pokarmowego.

Czy gastroskopia jest bolesna?

Gastroskopia trwa kilka-kilkanaście minut. Nie wymaga przygotowania. Na 8 godzin przed nią powstrzymujemy się od jedzenia, na 4 przed – od picia, palenia papierosów i żucia gumy.

Nie boli, ale jest nieprzyjemna. Dlatego stosuje się znieczulenie:

Najczęściej miejscowe – lekarz spryskuje gardło środkiem znieczulającym w sprayu i wsuwa rurkę, prosi o jej przełknięcie.

Gdy pacjent ma obolałe gardło lub silny odruch wymiotny, stosuje narkozę. Podaje środki znieczulające w zastrzyku dożylnym lub ogólne znieczulenie, czyli narkozę. Warto z niego skorzystać, uśpienie jest płytkie, ryzyko niewielkie. Dzięki temu gastroskopia jest bezstresowa.

Czy przeprowadza się gastroskopię u dzieci?

Jeśli są wskazania, np. krwawienie z przewodu pokarmowego czy przewlekła biegunka, gastroskopię wykonuje się już nawet u niemowląt. Endoskop jest o wiele cieńszy (5-11 mm), badanie robi się w znieczuleniu ogólnym. Dziecko jest uśpione i zaintubowane, by mogło oddychać w trakcie badania. Gastroskopię u dzieci najczęściej wykonuje się z nagłych przyczyn, np. gdy maluch połknął ciało obce albo wypił żrący środek.

Jak przebiega gastroskopia?

Badanie ma kilka etapów:

Z ust wyjmuje się wszystkie ruchome przedmioty, np. protezy

Lekarz lub pielęgniarka podają znieczulenie

Między zęby wkłada ustnik uniemożliwiający przegryzienie rurki

Wprowadza endoskop. Występuje wtedy odruch wymiotny, którym nie należy się przejmować. Trzeba spokojnie i rytmicznie oddychać. Jeśli nie ma możliwości wprowadzenia rurki przez usta, lekarz wkłada ją przez nos . Badanie jest mniej uciążliwe, umożliwia rozmowę z pacjentem w trakcie badania. Nie można go wykonać u osób ze skrzywioną przegrodą nosa lub zwężonym przewodem nosowym.

Po badaniu odpoczywa się kilka minut. Na krótko może pojawić się wzdęcie i odbijanie. Należy powstrzymać się od jedzenia przez pół godziny, żeby odzyskać odruch połykania po znieczuleniu. Po znieczuleniu ogólnym przez 12 godzin nie należy prowadzić pojazdów.

Czy są powikłania po gastroskopii?

W trakcie badania może nastąpić:

skaleczenie błony śluzowej,

przebicie ściany żołądka, przełyku czy dwunastnicy,

zaburzenie rytmu serca,

reakcje uczuleniowe na użyte środki znieczulające,

zachłyśnięcie treścią pokarmową.

sporadycznie dochodzi do powikłań u osób cierpiących na ciężkie choroby, np. serca.

Gdzie i za ile można wykonać gastroskopię?

Państwowo badanie wykonuje się bezpłatnie. Jeśli robimy ją prywatnie, cena zależy od rozmiaru badania:

