Każdy z nas odczuwał kiedyś ból brzucha, jednak nie każdy miał gastroskopię. Dlaczego? Bo nie każdy ból brzucha jest taki sam. Wiadomo że nikt nie przejmie się niestrawnością po świętach, czy tez dolegliwościami występującymi w czasie zwiększonego stresu. Ale czasami nie można uniknąć gastroskopii. Czasami, chociaż objawy wyraźnie wskazują na chorobę wrzodową żołądka lub dwunastnicy, to warto poddać się oglądaniu badaniu endoskopowemu żołądka od środka.

Reklama

Zobacz też: Jak walczyć z wrzodami?

Kiedy zatem warto zdecydować się na to nieprzyjemne badanie?

Najważniejsze w czasie gastroskopii jest pobranie wycinków do badania histopatologicznego, ponieważ nie każdy wrzód jest tylko wrzodem. Bardzo często rak żołądka ma postać wrzodu i tylko badanie histopatologiczne może wykluczyć obecność nowotworu. Jeśli zatem objawy choroby wrzodowej nawracają wkrótce po zaprzestaniu leczenia lub leczenie jest nieskuteczne powinno to skłonić do poszukiwania innej przyczyny dolegliwości w tym także nowotworu. Podobnie jak nawrót objawów powinien zaniepokoić i zachęcić do dalszej diagnostyki brak apetytu, niechęć do pokarmów mięsnych, utrata masy ciała, nudności, trudności i ból w czasie połykaniu. Utrata masy ciała, która powinna nas niepokoić to utrata 10% masy wyjściowej w ciągu 6 miesięcy. Pojawienie się także wymiotów z krwista treścią lub podobną do fusów od kawy, smolistych stolców (w kolorze smoły najczęściej z towarzyszącą biegunką) skłonić nas powinno do szybkiego kontaktu z lekarzem. Wśród innych objawów nakazujących dalsze poszukiwanie przyczyn bólów brzucha wymienić należy gorączkę, stany podgorączkowe, powiększający się obwód brzucha, wyczuwalny przez skórę brzucha twór. Kolor skóry np. nadmierna bladość, czy też zażółcenie może być wskazaniem do wykonania gastroskopii.

Osoby, u których w rodzinie występowały nowotwory, powinny szybciej dążyć do wyjaśnienia swoich dolegliwości.

Jeśli w badaniach krwi obecna jest niedokrwistość z towarzyszącym niedoborem żelaza, to z dużym prawdopodobieństwem można stwierdzić, że krew i żelazo jest tracone przez przewód pokarmowy. Jedynym sposobem aby się o tym przekonać jest właśnie wykonanie gastroskopii, w drugiej kolejności kolonoskopii.

Chociaż choroba wrzodowa jest częstą dolegliwością i dysponujemy bardzo skutecznym jej leczeniem, to trzeba pamiętać, że wrzód może być tylko objawem dużo poważniejszej choroby.

Reklama

Zobacz też: Dlaczego lekarz pyta o smoliste stolce?