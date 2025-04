Gastroskopia, czyli żołądek od środka

Przełyk, żołądek i opuszka dwunastnicy spełniają niezwykle istotną funkcję początkowego odcinka układu pokarmowego. Przełyk przesuwa pokarm do żołądka, żołądek oprawia kwasem i enzymami, a dwunastnica dodatkowo żółcią i sokami trzustkowymi. Są to niejako przewody zapewniające nam ciągle dostęp pożywienia, przygotowując je do wchłonięcia przez jelita i chroniąc przed szkodliwymi mikrobami. Obejrzeć je możemy dokładnie za pomocą gastroskopii.