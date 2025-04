Co oznaczają podwyższone i niskie granulocyty? Interpretacja wyników badania

Granulocyty to grupa białych krwinek (leukocytów). Są ważną częścią układu odpornościowego. Normy granulocytów we krwi różnią się w zależności od ich rodzaju. Najczęstszą przyczyną podwyższonego stężenia granulocytów we krwi są infekcje bakteryjne.