BAZOFILE (BASO): kiedy warto zbadać ich poziom, normy w morfologii

Bazofile to granulocyty należące do leukocytów. Odpowiadają za reakcję odpornościową organizmu. Norma bazofilów we krwi to 0-0,13 x 109/l. Za wysoki poziom może oznaczać chorobę, za niski może być spowodowany stresem.