Gruźlica jest podstępną chorobą wykrywaną niekiedy za późno i dzieli się na kilka rodzajów. Gdy pojawia się krwioplucie i duszność, istnieje duże ryzyko zgonu.

Gruźlica to bakteryjna choroba zakaźna (do zakażenia dochodzi prątkami gruźlicy zwanymi też – od nazwiska naukowca, który go odkrył – prątkami Kocha).

Choć większość osób słyszało o gruźlicy w filmach, czy czytało w książkach historycznych i nie wiąże tej choroby ze współczesnością, to gruźlica wciąż jest diagnozowana. Wbrew pozorom nadal występuje i jest groźna – najwięcej osób chorych na gruźlicę jest w Azji i Afryce. W Polsce większość przypadków jej postaci to gruźlica płuc. Często bywa wykrywana przypadkowo.

Najbardziej podatne na atak gruźlicy są dzieci i młodzież pomiędzy 10. a 15. rokiem życia, osoby w podeszłym wieku, niedożywione (także z powodu częstego stosowania diet odchudzających), diabetycy, osoby cierpiące na wrzody żołądka i dwunastnicy, palacze, a także osoby nadużywające alkoholu oraz narkomani.

Gruźlica jest wyleczalna, ale jeśli została wykryta dostatecznie wcześnie. W Polsce wg statystyk choruje na nią ok. 1000 osób, to 7 razy więcej niż np. w Norwegii.

Gruźlicę nazywano niegdyś chorobą biedaków, bo ma związek z jakością życia. Sprzyjają jej złe warunki mieszkaniowe, niedożywienie, bieda, złe warunki sanitarne. Pojawia się też wśród osób młodych, zestresowanych, zapracowanych, stosujących używki i źle odżywiających się. Gruźlica jest też częsta wśród zakażonych wirusem HIV.

Największe zagrożenie stanowią tzw. chorzy prątkujący, czyli wydychający bakterie z powietrzem podczas kaszlu, kichania, śmiechu i mówienia. Chory może zarazić w rok około 15 osób. Rzadziej choroba przenosi się drogą pokarmową lub przez dotyk. Źródłem zakażenia bywa też mleko pochodzące od chorych krów.

Zakażenie nie jest równoznaczne z zachorowaniem. Choroba rozwija się u około 10 proc. zakażonych. Jednak od chwili przeniknięcia bakterii do organizmu, ryzyko zachorowania utrzymuje się przez całe życie, a największe jest w 1. i 2. roku od zakażenia.

Na gruźlicę mogą wskazywać następujące objawy:

długo utrzymujący się kaszel (suchy, a potem wilgotny z odkrztuszaniem ropnej lub śluzowej wydzieliny),

ból w klatce piersiowej,

duszności,

krwioplucie,

gorączka,

utrata masy ciała,

nocne poty,

osłabienie.

W zależności od miejsca rozwoju choroby możemy wyróżnić:

gruźlicę płuc,

gruźlicę węzłów chłonnych,

gruźlicę kości i stawów,

gruźlicę układu moczowo-płciowego,

gruźlicę skóry,

gruźlicę układu pokarmowego.

Gruźlicę leczy się chemioterapeutykami. Na początku przez 4-6 tygodni choremu zaleca się leczenie szpitalne, aby nie zakażał innych osób i aby można było obserwować, czy nie pojawiają się u niego efekty uboczne leczenia. Następnie wskazane jest dalsze leczenie w przychodni rejonowej i wzmacnianie układu odpornościowego.

Aby nie doprowadzać do rozprzestrzeniania się choroby, zaleca się:

szczepienia przeciwko gruźlicy, które ograniczają ciężkość przebiegu choroby,

wczesne wykrywanie gruźlicy i leczenie chorych,

zasłanianie ust podczas kaszlu i kichania,

ograniczenie szerzenia się zakażenia wirusa HIV.

Szczepionka BCG (Bacillus Calmette-Guérin) zawiera żywe, osłabione prątki bydlęce. Jest najczęściej podawaną szczepionką na świecie. Od chwili jej wprowadzenia w 1921 roku została podana ponad 3 miliardom ludzi. W Polsce szczepienie przeciw gruźlicy jest obowiązkowe, szczepionkę BCG podaje się przed wypisaniem dziecka z oddziału neonatologicznego.

