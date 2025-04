Wbrew pozorom laparoskopia nie jest najnowszym medycznym odkryciem. Pierwsze urządzenie konieczne do jej wykonania powstało bowiem ponad 200 lat temu! Philip Bozzini wymyślił wtedy narzędzie, dzięki któremu można oglądać wnętrze brzucha. Został jednak skrytykowany przez kolegów po fachu za... niezdrową ciekawość. Dopiero wiele lat później uznano, że pomysł jest jednak bardzo trafiony. W efekcie laparoskopia zaczęła się intensywnie rozwijać i dziś w wielu dziedzinach konkuruje, a nawet zastępuje z powodzeniem klasyczną chirurgię. Dlaczego? Dowiesz się dalej.

Jak wygląda zabieg laparoskopii?

Laparoskopię przeprowadza się w znieczuleniu ogólnym. Gdy pacjent już zaśnie, chirurg wbija igłę, przez którą wdmuchiwany jest do brzucha gaz. Dzięki temu – jak w balonie – powstaje w środku przestrzeń konieczna, aby dokładnie obejrzeć wnętrze ciała i manewrować w nim odpowiednimi narzędziami. Aby je wprowadzić, chirurg robi – zwykle w okolicy pępka – maleńkie nacięcia. Przez nie wsuwa cienkie rurki. Dopiero w nich umieszczane są potrzebne w trakcie zabiegu narzędzia. Może to być np. tylko sam laparoskop, czyli urządzenie optyczne wyposażone w źródło światła i kamerkę. Ale też zestaw niezbędny do pobrania próbek, wycięcia chorych tkanek czy ich zszycia.

Ponieważ zabieg trwa krócej niż klasyczna operacja i nie wymaga rozległych cięć, pacjent jest szybciej wybudzany z narkozy. Dodatkowe zalety to o wiele krótsza (zwykle jednodniowa) hospitalizacja i szybsza rekonwalescencja.

Jakie są wskazania do laparoskopii?

Zabiegi laparoskopowe mają podwójne zastosowanie:

diagnostyczne – aby lekarz mógł obejrzeć wnętrze ciała, ocenić przyczynę choroby i jej zaawansowanie, ustalić, czy konieczne jest przeprowadzenie klasycznej operacji. A w wypadku podejrzenia nowotworu – także pobrać próbki do badań histopatologicznych;

– aby lekarz mógł obejrzeć wnętrze ciała, ocenić przyczynę choroby i jej zaawansowanie, ustalić, czy konieczne jest przeprowadzenie klasycznej operacji. A w wypadku podejrzenia nowotworu – także pobrać próbki do badań histopatologicznych; typowo zabiegowe – w ten sposób można np. usunąć pęcherzyk żółciowy, wyrostek robaczkowy, śledzionę, torbiele jajników i mięśniaki macicy. Można też zoperować refluks żołądkowo-przełykowy i niektóre przepukliny albo – u osoby otyłej – założyć opaskę na żołądek.

Kiedy nie można przeprowadzić zabiegu laparoskopii?

Większość przeciwwskazań do laparoskopii jest taka sama, jak przy klasycznych operacjach, np.

niewydolność układu krążenia lub oddechowego,

ciężka astma,

niedawny zawał,

ciąża

podeszły wiek.

Dlatego przed wyborem metody leczenia zawsze trzeba dokładnie ocenić stan pacjenta. Zdarza się również, że:

nawet w wypadkach, w których laparoskopia jest standardem (np. wycięcie pęcherzyka żółciowego), lekarz uzna, że operacja będzie jednak konieczna;

zabieg laparoskopowy zakończy się zwykłą operacją, jeśli w jego trakcie ujawnią się poważniejsze problemy zdrowotne.

