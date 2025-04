Spis treści:

Pulsoksymetr jest urządzeniem medycznym służącym do oceny wysycenia (saturacji) tlenem hemoglobiny krwi tętniczej (SpO 2 ) oraz częstotliwości pracy serca (tętna). Ujmując prościej, dzięki pulsoksymetrowi możemy monitorować, czy w organizmie jest wystarczająca ilość tlenu. A dodatkowo zmierzymy również tętno.

Pulsoksymetr działa na zasadzie wykorzystania promieni o dwóch długościach (promieniowania czerwonego oraz podczerwonego). Promieniowanie to jest pochłaniane przez czerwone krwinki w najdrobniejszych naczyniach (włosowatych), w wyniku czego na podstawie ilości pochłoniętego promieniowania, urządzenie określa wysycenie hemoglobiny tlenem.

Oznaczenie hemoglobiny we krwi jest wykorzystywane u osób:

Nieprawidłowy wynik saturacji świadczy o niedotlenieniu organizmu i zazwyczaj spowodowany jest chorobami (układu oddechowego lub niewydolnością serca).

Profesjonalne pulsoksymetry posiadają czujniki, które mogą być przyczepione do palca, małżowiny usznej, czoła lub skrzydełka nosa, a także przeznaczone dla dzieci, nawet dla noworodków. Pulsoksymetry napalcowe przeznaczone do domowego użytku, dostępne w aptekach i sklepach medycznych, są mniejsze, lżejsze i mają bardziej ograniczone funkcje. Dostępne są również pulsoksymetry przeznaczone dla dzieci, które będą lepiej dopasowane do mniejszych palców.

Metoda badania wykorzystująca pulsoksymetr nazywa się pulsoksymetrią i jest nieinwazyjną, bezpieczną techniką, którą można zastosować szybko i bez zaangażowania pacjenta (pacjent może pozostać w łóżku, nie trzeba się przygotowywać do badania).

Rozpiętość cenowa pulsoksymetrów jest znaczna. Możemy kupić urządzenie do domowego użytku już w cenie 60-90 zł. Jednak im bardziej zaawansowany pulsoksymetr, tym wyższa cena. Za lepsze urządzenia należy zapłacić kilkaset złotych.

Prawidłowy poziom saturacji krwi tlenem wynosi 95-98%, a u osób powyżej 70. roku życia 94-98%. Nieco niższą saturację niż 95% mogą mieć osoby palące papierosy. Wynik 99-100% osiągany jest w trakcie tlenoterapii.

Zdecydowanie nieprawidłowy wynik badania pulsoksymetrem wynosi poniżej 90%. Jednak już parametr poniżej 94% wskazuje na niedotlenienie. W przypadku nieprawidłowego wyniku, należy skontaktować się z lekarzem.

Wynik badania pulsoksymetrem może być zakłócony przez:

niedopasowanie rozmiaru czujnika (np. do rozmiaru palca; można spróbować założyć pulsoksymetr na kciuka, jeśli wynik z pomiaru na innym palcu okazał się nieprawidłowy),

ruch palca podczas badania,

grzybicę paznokci,

lakier na paznokciach (należy zmyć przed pomiarem),

upośledzenie przepływu krwi,

anemię,

nałogowe palenie papierosów,

podwyższony poziom karboksyhemoglobiny, methemoglobiny lub bilirubiny,

hipotermię.

W przypadku nieprawidłowego wyniku badania pulskoksymetrem, wskazującym na niedobór tlenu we krwi (inaczej hipoksemię), chory może odczuwać charakterystyczne dolegliwości. Możliwe objawy niskiej saturacji to:

duszność,

przyspieszenie oddechu,

zaburzenia świadomości,

zawroty głowy,

zmęczenie,

drażliwość,

sinica,

tzw. palce pałeczkowate.

Z objawami wskazującymi na niski poziom tlenu we krwi, należy zgłosić się pilnie do lekarza, ponieważ niedotlenienie prowadzi do uszkodzenia komórek, tkanek, w a konsekwencji narządów wewnętrznych.

Źródło: Absorpcjometria. Pulsoksymetria materiał uzupełniający, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, ump.edu.pl.

