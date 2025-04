Trochę fizjologii

Alkohol (zwłaszcza przewlekle stosowany) ma negatywny wpływ na niemal każdy narząd organizmu. Stosunkowo największe zmiany wywołuje w ośrodkowym układzie nerwowym i w wątrobie. Objawy ostrego zatrucia etanolem są związane przede wszystkim z jego działaniem na mózg (i zawarte w nim ośrodki). Zależnie od wypitej dawki mamy do czynienia z pobudzeniem, zawrotami głowy, zwężeniem źrenic, zaburzeniami ostrości widzenia, problemami z koordynacją i zachowaniem równowagi, hipoglikemią, aż do drgawek, śpiączki czy zaburzeń oddychania. Dorosły człowiek metabolizuje etanol z szybkością około 100 mg/kg masy ciała na godzinę. Tak więc mężczyzna ważący 80 kilogramów, w ciągu godziny zneutralizuje około 8 gramów czystego etanolu.

Co i ile pijemy?

Orientacyjna zawartość czystego etanolu w różnych alkoholach wygląda następująco:

kufel piwa (pól litra) – 25 gramów etanolu

kieliszek wina (150 mililitrów) – 15 gramów etanolu

kieliszek wódki (50 mililitrów) – 20 gramów etanolu

Statystyczny Polak, według raportu z 2007, wypija około 9,2 litrów 100% etanolu w ciągu roku – najwięcej w postaci piwa. Jest to o 3 litry więcej niż 1993 roku.

Aspekt prawny

Polskie prawo wyszczególnia dwa stany, w których nie można prowadzić pojazdów mechanicznych. „Stan po spożyciu alkoholu” to sytuacja, gdy we krwi badanego stężenie alkoholu wynosi 0,2-0,5 promila lub też 0,1-0,25 mg/dm3 w wydychanym powietrzu. „Stan nietrzeźwości” - stwierdzamy, gdy wartości te są jeszcze wyższe.

Diagnostyka

Podstawą jest oznaczenie poziomu etanolu we krwi, ewentualnie w wydychanym powietrzu. Za stan groźny dla życia uznaje się stężenie alkoholu powyżej 3 promili. Oczywiście jest to kwestia osobnicza – zależna od płci, rasy, masy ciała oraz „życiowych doświadczeń”. Zły stan ogólny skłania lekarza do rozszerzenia diagnostyki pacjenta o szereg badań, takich jak: stężenie elektrolitów, glukozy, mocznika, kreatyniny, aktywność aminotransferaz, badanie gazometryczne.

Dobre rady

Zdecydowanie nie można pić alkoholu z nieznanego źródła, może bowiem zawierać domieszkę innych substancji, w tym metanolu. Alkohol ten ma tendencję do gromadzenia się w strukturach oka, przez co może wywołać ślepotę. Ciężkość stanu jest zależna od przyjętej dawki i spowodowanej przez nią kwasicy organizmu.

Co by nie powiedzieć, najbezpieczniej jest zachować umiar w ilości przyjmowanego alkoholu oraz nie mieszanie go z lekami oraz innymi używkami (narkotykami), gdyż konsekwencje takiego zachowania są trudne do przewidzenia, ale nie mogą być pozytywne.

