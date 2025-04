Zakażenie owsikami w szczególności dotyczy dzieci. Może jednak wystąpić także u dorosłych. Owsik jest małym, białym robakiem należącym do nicieni. Zazwyczaj występuje w dużych skupiskach ludzkich. Niebezpieczne są jaja tego robaka, gdyż to one właśnie powodują zakażenie. Owsica zaliczana jest do tzw. chorób brudnych rąk.

Jak można się zarazić?

Jedynym rezerwuarem owsika ludzkiego jest człowiek, oznacza to, że nie można się nim zarazić np. przez kontakt ze zwierzętami. Inwazyjne jaja owsika mogą dostać się do organizmu człowieka drogą pokarmową poprzez zanieczyszczone ręce lub ubranie, a także drogą inhalacyjną wraz z kurzem. Dlatego w zwalczaniu zakażenia tak ważną rolę odgrywa odpowiednia higiena.

Objawy owsicy

Objawy w przypadku tej choroby zależą od intensywności inwazji. Dominującym przejawem zakażenia jest świąd odbytu. Występuje rano lub wieczorem, może mieć różne nasilenie. Drapanie powoduje mechaniczne uszkodzenie błony śluzowej miejsc swędzących. Owsicy mogą towarzyszyć: wzmożona pobudliwość nerwowa i bezsenność. U dziecka można zaobserwować: niepokój, trudności w skupieniu uwagi, nadpobudliwość związaną ze świądem, zaburzenia snu, zgrzytanie zębami, obgryzanie paznokci, drażliwość, niechęć do nauki, utratę masy ciała, bladość skóry. Owsiki mogą się umiejscowić w wyrostku robaczkowym i doprowadzić do jego stanu zapalnego.

Skąd wiadomo, że to na pewno owsik?

Jeżeli u dziecka lub u osoby dorosłej wystąpią opisane wyżej objawy, a do tego w kale lub w okolicy odbytu można dostrzec małe, białe robaki trzeba podejrzewać zakażenie owsikiem ludzkim. Należy zgłosić się do lekarza, aby poznać ostateczne rozpoznanie i podjąć odpowiednie leczenie i profilaktykę. Najlepszą metodą diagnostyczną potwierdzającą zakażenie owsikami jest zrobienie wymazu z okolicy odbytu (fałdów okołoodbytowych). Wykonywany jest on za pomocą taśmy celofanowej, lub przylepca celofanowego.

Badanie musi zastać powtórzone 3 razy. Powinno być wykonane rano, przed podmyciem się i wykonanie czynności fizjologicznych. W ten sposób można wykryć 90% inwazji. W diagnostyce owsicy nie można wykonać tylko badania kału, gdyż jest ono niemiarodajne ze względu na to, że jaja owsika są przezroczyste i mają cienkie osłonki.

Podsumowując: zakażenie owsikami dotyczy najczęściej dzieci w okresie przedszkolnym, może jednak zdarzyć się w każdym wieku. Objawy są dość charakterystyczne (świąd w okolicy odbytu). Często można dostrzec pasożyty gołym okiem, ale aby ostatecznie potwierdzić jego inwazje, musi zostać wykonany wymaz z okolicy odbytu przy użyciu celofanu.

