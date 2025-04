Z kartką z hasztagiem „Udar liczy się czas” sfotografowało się już wiele osób – także tych z pierwszych stron gazet. Wszystko po to, by szerzyć wiedzę na temat udarów i pokazywać, że przy ich leczeniu niezwykle ważna jest wczesne rozpoznanie i leczenie. Każdy z nas może się do niej dołączyć. Okazuje się, że warto – w Polsce średnio co 8 minut ktoś doznaje udaru!

#UdarLiczysieCzas – zrób zdjęcie i wspomóż akcję



Akcję zapoczątkowało Górnośląskie Centrum Medyczne w Katowicach – Ochojcu, które na swojej stronie internetowej publikuje informacje na temat udarów: ich profilaktyki, metod rozpoznawania, leczenia i rehabilitacji.

Nasz szpital od wielu lat organizuje akcje mające na celu propagowanie zdrowego stylu życia. Spotkania te połączone są z badaniami profilaktycznymi, konsultacjami lekarskimi i poradami pielęgniarsko - rehabilitacyjnymi. W tym roku postanowiliśmy zmienić konwencję i zorganizować kampanię edukacyjną za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook. Powszechnie wiadomo, że Facebook i inne media internetowe mają nieprawdopodobną siłę przekazu i są doskonałym narzędziem do komunikacji. Zamierzamy dotrzeć do jak największej liczby ludzi z pakietem edukacyjnym i – co najważniejsze – z istotnym przesłaniem, że w udarze mózgu bardzo ważny jest upływ czasu – powiedziała PAP kierownik działu promocji szpitala Jolanta Wołkowicz.

W tym roku akcja bazuje więc na mediach społecznościowych, a organizatorzy zachęcają chętnych do fotografowania się z kartką z napisem #UdarLiczySięCzas i umieszczaniem zdjęć na Facebooku lub Instagramie. Zdjęcia można też przesyłać na skrzynkę mailową szpitala – po zakończeniu akcji, w lutym, posłużą one do stworzenia specjalnej fototapety, która zawiśnie w szpitalu.

Do wzięcia udziału w wydarzeniu zostały też zaproszone znane osoby ze świata mediów, nauki, sportu i kultury, a także poszczególnych grup zawodowych.

Inicjatywa szpitala – w świetle najnowszych doniesień na temat udarów w Polsce – wydaje się być naprawdę istotna.

Objawy udaru mózgu



W Polsce średnio co 8 minut ktoś doznaje udaru, czyli ostrego niedokrwienia tkanki mózgowej. Mimo to większość z nas niewiele o nim wie: nie zdajemy sobie sprawy, jak rozpoznać objawy udaru i co robić, gdy się pojawią. Tymczasem – zgodnie z nazwą akcji – bardzo ważny jest czas, czyli szybka reakcja i wdrożenie nowoczesnych metod leczenia, które dają pacjentowi dużą szansę na powrót do pełnej sprawności.

Przypominamy, że objawami udaru mogą być:

zaburzenia mowy,

silny ból głowy,

mdłości,

zaburzenia czucia po jednej stronie ciała,

połowiczne niedowidzenie,

niewyraźna mowa.

Jeśli zauważymy je u siebie lub kogoś bliskiego, należy niezwłocznie wezwać pogotowie!

