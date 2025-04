Zaburzenia rytmu serca (arytmia) nie są chorobą samą w sobie, a objawem innego schorzenia lub wady. Do najczęstszych przyczyn zaburzeń rytmu należą m.in. miażdżyca naczyń wieńcowych, zapalenie mięśnia sercowego, wady zastawek, astma, nadciśnienie, niedobory minerałów, nadczynność tarczycy, gorączka, stres. Zaburzenia rytmu mogą się pojawić również po nadużyciu alkoholu, kawy, a nawet czarnej herbaty.

Reklama

Objawy choroby

Serce może bić zbyt szybko (tachykardia) albo zbyt wolno (bradykardia). Niekiedy pojawiają się też dodatkowe skurcze (powstają w innych niż węzeł zatokowy miejscach przedsionków lub w komorach). Mogą one łączyć się w częstoskurcze, które są bardzo niebezpieczne dla serca.

Nie wszystkie te rodzaje zaburzeń rytmu serca wywołują oczywiste objawy. Niekiedy chory może odczuwać po prostu senność, zmęczenie. Zwykle jednak pojawiają się:

duszność

wrażenie przelewania

kołatania serca

nadmierna potliwość

mdłości

ból w klatce piersiowej

niepokój

zawroty głowy

omdlenia

Diagnostyka

Aby rozpoznać rodzaj zaburzeń serca konieczne są badania. Podstawą jest holter EKG, który będzie rejestrować rytm serca przez cała dobę. Konieczne są także badania krwi i echo serca (czyli po prostu USG tego organu). Niekiedy niezbędne może się okazać cewnikowanie i pomiar napięcia elektrycznego wewnątrz serca (te badania wykonuje się wyłącznie w warunkach szpitalnych).

Jakie są prawidłowe wyniki badań kardiologicznych?

Skuteczne leczenie

Leczenie arytmii uzależnione jest od rodzaju zaburzeń pracy serca. Terapia jest jest najskuteczniejsza, jeśli przyczyna choroby jest rozpoznana i możliwa do usunięcia (np. leczenie choroby niedokrwiennej serca, choroby zastawek, unormowanie nadciśnienia tętniczego, wahań hormonalnych). Nie zawsze jednak jest to wykonalne. Wówczas stosuje się leki stabilizujące pracę serca. W niektórych przypadkach konieczne jest także elektryczne ustawienie serca (tzw. kardiowersja elektryczna). Zabieg wykonuje się w krótkiej narkozie – do klatki piersiowej przystawia się urządzenie, które uspokaja pracę serca. W leczeniu arytmii, dla której charakterystyczne są przyspieszenia akcji serca, stosuje się również zabieg ablacji – przez żyłę udową lub szyjną wsuwane są cienkie rurki, zwane koszulkami naczyniowymi, poprzez które do określonych miejsc w sercu wprowadza się elektrody niszczące podłoże arytmii (miejsce w którym powstają nieprawidłowe impulsy elektryczne). W przypadku chorych z nawracającą i ciężką arytmią możliwe jest także wszczepienie specjalnego urządzenia regulującego rytm serca.

Jak choruje serce?

Zaburzenia rytmu u dzieci

Ze statystyk wynika, że są one coraz częściej wykrywane. Prawdopodobnie wynika to z lepszej diagnostyki. W większości przypadków mają one łagodny przebieg (z wyjątkiem małych dzieci - u nich przebiegają burzliwie). Zwykle ich przyczyną są zaburzenia elektrolitowe, hormonalne, infekcje, pojawiają się w trakcie gorączki lub jako skutek uboczny działania leków. Najczęstszymi zaburzeniami rytmu serca u dzieci są:

Reklama