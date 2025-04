Glatthaar-Saalmüller B, Mair KH, Saalmüller A. Antiviral activity of aspirin against RNA viruses of the respiratory tract-an in vitro study. Influenza Other Respir Viruses. 2017 Jan;11(1):85-92. doi: 10.1111/irv.12421. Epub 2016 Sep 22. PMID: 27542891; PMCID: PMC5155651,

Suk

Yin Chan-Colenbrander, Qi Wang, 2615. Effect of Early NSAID and Aspirin Use on Clinical Outcomes in Patients Hospitalized with Influenza: A Retrospective Study, Open Forum Infectious Diseases, Volume 10, Issue Supplement_2, December 2023, ofad500.2228, https://doi.org/10.1093/ofid/ofad500.2228,

Flu: What To Do If You Get Sick, https://www.cdc.gov/flu/takingcare/index.html