Aspiryna, a dokładniej kwas acetylosalicylowy, jest lekiem z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych o działaniu przeciwbólowym, przeciwgorączkowym i przeciwzapalnym, a także rozrzedzającym krew (przeciwzakrzepowym). Naukowcy z George Washington University odkryli, że przyjmowanie tego leku na wczesnym etapie choroby zmniejsza ryzyko ciężkiego przebiegu i zgonu z powodu koronawirusa. Praca ukazała się w JAMA Network Open.

Reklama

Aspiryna i COVID-19 - co wynika z badań?

Główne informacje dotyczące badania:

przeanalizowano ponad 112 tys. przypadków z umiarkowanym COVID-19 , były to osoby hospitalizowane,

, były to osoby hospitalizowane, główny wniosek: stosowanie aspiryny wiąże się z niższym prawdopodobieństwem śmierci w ciągu 28 dni u osób z umiarkowanym COVID-19,

największą korzyść zauważono u osób po 60. roku życia i z chorobami współistniejącymi,

zaobserwowano mniejsze ryzyko zatorowości płucnej , ale nie zakrzepicy żył głębokich dzięki zastosowaniu aspiryny,

, ale nie zakrzepicy żył głębokich dzięki zastosowaniu aspiryny, skutki uboczne w postaci krwotoków nie były częstsze w żadnej grupie (to mogło wynikać z faktu , że aspiryna rozrzedza krew) ,

aspirynę podawano na wczesnym etapie leczenia,

na leczenia, jest to największe badanie na temat wpływu aspiryny na przebieg COVID-19.

To nasze trzecie badanie i zwieńczenie 15 miesięcy pracy nad stosowaniem aspiryny u hospitalizowanych pacjentów z COVID-19. Nadal stwierdzamy, że stosowanie aspiryny wiąże się z poprawą wyników i niższymi wskaźnikami zgonów u hospitalizowanych pacjentów. Co więcej, jest to tani i łatwo dostępny środek, co jest ważne w częściach świata, w których droższe leki mogą nie być tak dostępne - mówił główny autor prof. Jonathan Chow z George Washington University School of Medicine and Health Sciences.

Dlaczego aspiryna może pomóc przy COVID-19?

Aspiryna może pomagać przy COVID-19 z racji różnych mechanizmów, jednak naukowcy zwrócili uwagę szczególnie na jeden - lek posiada właściwość blokowania cyklooksygenazy w płytkach krwi, dzięki czemu hamuje zdolność płytek krwi do sklejania się i tworzenia skrzepów. Choroba koronawirusowa z kolei, jak zaobserwowano już wcześniej, zwiększa ryzyko powstawania skrzepów krwi w naczyniach krwionośnych, a w rezultacie zwiększa ryzyko śmierci z powodu powikłań zakrzepowych (więcej: podwyższone D-dimery przy COVID-19). Oprócz tego aspiryna jest lekiem przeciwzapalnym, więc może ograniczać stan zapalny spowodowany infekcją, a także zmniejszać gorączkę i bóle mięśniowo-stawowe.

Jak zażywać aspirynę przy zakażeniu koronawirusem?

Kwas acetylosalicylowy należy stosować zgodnie z dawkowaniem umieszczonym przez producenta w ulotce leku. Ważne jest, aby nie podawać go dzieciom do 12 roku życia, ponieważ aspiryna może wywoływać zespół Reye'a. Typowa dobowa dawka aspiryny wynosi jednorazowo 500–1000 mg kwasu acetylosalicylowego podawanych co 4–8 godzin. Maksymalna dawka na dobę to 4 g. Nie należy też łączyć leku z innymi NLPZ (np. ibuprofenem, naproksenem, diklofenakiem). Można stosować go za to zamiennie paracetamolem. Więcej: Jakich leków przeciwbólowych nie łączyć

Reklama

Czytaj także:

Ibuprofen a COVID-19. Które leki przyjmować w czasie zakażenia koronawirusem?

Sterydy w leczeniu COVID-19. Bardzo skuteczne, ale nie każdemu zalecane

Ból głowy objawem zakażenia koronawirusem. Jak rozpoznać, że to COVID-19?

Jak długo trwa COVID-19 i kiedy zarażamy?